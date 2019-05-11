Пока доллар рушится, евро дорожает: курс валют в субботу

В субботу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 10 мая на 1,57 коп. до 26,4990 UAH\/USD, курс покупки - на 2,95 коп. до 26,1477 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро повысился на 0,46 коп. до 29,2465 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 0,33 коп. до 29,7810 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n26,1477\r\n26,4990\r\n29,2465\r\n29,7810\r\n3,61\r\n4,15\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n26,2600\r\n27,0000\r\n29,4900\r\n30,1000\r\n3,90\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n25,8000\r\n26,3000\r\n29,0000\r\n29,6000\r\n2,50\r\n4,02\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, НБУ продолжает укреплять гривну.\r\nТем временем в апреле 2019 года потребительские цены повысились на 1,0%, в то время как в марте инфляция замедлилась.