Пока доллар рушится, евро дорожает: курс валют в субботу

В субботу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 10 мая на 1,57 коп. до 26,4990 UAH/USD, курс покупки - на 2,95 коп. до 26,1477 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 0,46 коп. до 29,2465 UAH/EUR, курс продажи понизился на 0,33 коп. до 29,7810 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 26,1477 26,4990 29,2465 29,7810 3,61 4,15 Максимальный 26,2600 27,0000 29,4900 30,1000 3,90 5,00 Минимальный 25,8000 26,3000 29,0000 29,6000 2,50 4,02

Как сообщали Українські Новини, НБУ продолжает укреплять гривну.

Тем временем в апреле 2019 года потребительские цены повысились на 1,0%, в то время как в марте инфляция замедлилась.