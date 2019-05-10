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  • После перепалки Кернеса с Вятровичем за Жукова харьковский депутат просит Гройсмана уволить главу Института нацпамяти
10 мая 2019, пятница, 22:00 150
Политика 2019-05-10T22:00:24+03:00
Українські Новини
После перепалки Кернеса с Вятровичем за Жукова харьковский депутат просит Гройсмана уволить главу Института на

После перепалки Кернеса с Вятровичем за Жукова харьковский депутат просит Гройсмана уволить главу Института нацпамяти

Депутат Валерий Писаренко заявил, что обратится к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой уволить главу Института национальной памяти Владимира Вятровича. Об этом Писаренко написал на своей странице в Facebook.

"Если говорить о преследовании, то скорее всего преследование будет в отношении гражданина Вятровича, хотя бы для начала за умышленные действия направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями (ст. 161 УК). Отдельно надо изучить использование выделяемых бюджетных средств. Приступаем к изучению и подготовке соответствующих заявлений", - написал Писаренко.

Также Писаренко отметил, что обратится к Гройсману с просьбой уволить Вятровича.

"В понедельник обращусь к Премьер-Министру исправить эту ошибку и уволить Вятровича или взять на себя политическую ответственность за его дальнейшую работу. И еще одно, мэра Харькова Геннадия Кернеса в обиду не дадим", - подытожил Писаренко.

Как сообщали Українські Новини, Вятрович назвал обещание Кернеса по возвращению проспекта Жукова незаконным и пригрозил ему тюрьмой.

Ранее мэр Харькова пообещал переименовать проспект Жукова обратно.

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