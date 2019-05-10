После перепалки Кернеса с Вятровичем за Жукова харьковский депутат просит Гройсмана уволить главу Института нацпамяти

Депутат Валерий Писаренко заявил, что обратится к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой уволить главу Института национальной памяти Владимира Вятровича. Об этом Писаренко написал на своей странице в Facebook.\r\n"Если говорить о преследовании, то скорее всего преследование будет в отношении гражданина Вятровича, хотя бы для начала за умышленные действия направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями (ст. 161 УК). Отдельно надо изучить использование выделяемых бюджетных средств. Приступаем к изучению и подготовке соответствующих заявлений", - написал Писаренко.\r\nТакже Писаренко отметил, что обратится к Гройсману с просьбой уволить Вятровича.\r\n"В понедельник обращусь к Премьер-Министру исправить эту ошибку и уволить Вятровича или взять на себя политическую ответственность за его дальнейшую работу. И еще одно, мэра Харькова Геннадия Кернеса в обиду не дадим", - подытожил Писаренко.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Вятрович назвал обещание Кернеса по возвращению проспекта Жукова незаконным и пригрозил ему тюрьмой.\r\nРанее мэр Харькова пообещал переименовать проспект Жукова обратно.