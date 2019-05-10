Чиновники распространяют вредные стереотипы об ЛГБТ в Украине, - эксперт ООН Мадригаль-Борлоз

Независимый эксперт Организации Объединенных Наций (ООН) Виктор Мадригаль-Борлоз отмечает распространение чиновниками вредных стереотипов об ЛГБТ и дискриминации в Украине.

Об этом он сообщил в пресс-центре Українськi Новини.

"Высказываю обеспокоенность тем, что праворадикальные группы прибегают к насилию и поощряют ненависть, а также тем, что чиновники способствуют распространению вредных стереотипов и дискриминации", - заявил Мадригаль-Борлоз.

Эксперт отметил, что он не выявил признаков грубого или массового насилия по отношению к отдельным группам секс-меньшинств, однако он выражает обеспокоенность отсутствием приговоров за нападения на представителей ЛГБТ-сообществ.

"Я испытываю серьезное беспокойство по поводу того, что ни одно из нападений, совершенных на этих маршах, на этих событиях не было полностью расследовано и осуждено. Это означает, что виновные в этих событиях чувствуют полную безнаказанность", - подчеркивает представитель ООН.

Мадригаль-Борлоз также подчеркивает, что группы церквей пытались заблокировать принятие законодательства, направленного на защиту прав меньшинств.

Эксперт заявил, что 4 из 5 представителей ЛГБТ становятся жертвами травли в школе и выступил за системную просветительскую роботу со стороны государства.

Он добавляет, что Украина находится на этапе, когда она способна принять масштабные меры для признания и поддержки сексуального и гендерного разнообразия.

Мадригаль-Борлоз направит отчет по Украине Совету по правам человека ООН в июне 2020 года.

Как сообщали Українськi Новини, Турчинов заявил, что подмена мужского и женского пола сотней выдуманных гендеров противоречит Конституции.

Тем временем, активисты заявили, что ни одно из нападений на участников KyivPride не расследовалось полицией.