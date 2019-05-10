Чиновники поширюють шкідливі стереотипи про ЛГБТ в Україні, - експерт ООН Мадригаль-Борлоз

Незалежний експерт Організації Об'єднаних Націй (ООН) Віктор Мадригаль-Борлоз відзначає поширення чиновниками шкідливих стереотипів про ЛГБТ та дискримінації в Україні.

Про це він повідомив у прес-центрі "Українські Новини".

"Висловлюю стурбованість тим, що праворадикальні групи вдаються до насильства і заохочують ненависть, а також тим, що чиновники сприяють поширенню шкідливих стереотипів і дискримінації", - заявив Мадригаль-Борлоз.

Експерт зазначив, що він не виявив ознак грубого або масового насильства по відношенню до окремих груп секс-меншин, проте він висловлює стурбованість відсутністю вироків за напади на представників ЛГБТ-спільнот.

"Я відчуваю серйозне занепокоєння з приводу того, що жоден з нападів, скоєних на цих маршах, на цих подіях не було повністю розслідувано і засуджено. Це означає, що винні в цих подіях відчувають повну безкарність", - підкреслює представник ООН.

Мадригаль-Борлоз також підкреслює, що групи церков намагалися заблокувати прийняття законодавства, спрямованого на захист прав меншин.

Експерт заявив, що 4 з 5 представників ЛГБТ стають жертвами цькування в школі і виступив за системну просвітницьку роботу з боку держави.

Він додає, що Україна знаходиться на етапі, коли вона здатна приймати масштабні заходи для визнання і підтримки сексуальної та гендерної різноманітності.

Мадригаль-Борлоз направить звіт по Україні Раді з прав людини ООН у червні 2020 року.

Як повідомляли Українські Новини, Турчинов заявив, що підміна чоловічої і жіночої статі сотнею вигаданих гендерів суперечить Конституції.

Тим часом, активісти заявили, що жоден з нападів на учасників KyivPride не розслідувався поліцією.