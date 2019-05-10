ЕФЖ поддерживает проведение парламентских слушаний по вопросам безопасности украинских журналистов

Конгресс Европейской федерации журналистов одобрил специальное заявление по солидарности с украинскими журналистами, которые подвергаются физическим атакам, и требует остановить полную безнаказанность за атаки.

Об этом написал глава НСЖУ Сергей Томиленко на своей странице в Facebook, передают Українські Новини.

Так, по словам Томиленко, ЕФЖ - чрезвычайно обеспокоена высоким уровнем физической агрессии в отношении журналистов в Украине, а также возмущена преследованиями и жестокими нападениями на журналистов-расследователей - 4 мая 2019 на Вадима Комарова была совершена попытка убийства;

ЕФЖ призвала украинскую власть приложить соответствующие усилия для борьбы с системной безнаказанностью за нападения на журналистов и подчеркнула необходимость регулярных публичных отчетов власти о ходе расследования преступлений против журналистов и поддержала инициативу НСЖУ о проведении специальных парламентских слушаний по вопросам физической безопасности журналистов и свободы слова.

Как сообщали Українські Новини, Европейская федерация журналистов приняла заявление о солидарности с украинскими журналистами.

Международные журналистские организации осудили нападение на журналиста Комарова в Черкассах.

Ранее НСЖУ осудил обыски у профессора университета Валерия Иванова.