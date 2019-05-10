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10 мая 2019, пятница, 18:45 490
СМИ 2019-05-10T20:45:02+03:00
Українські Новини
ЕФЖ поддерживает проведение парламентских слушаний по вопросам безопасности украинских журналистов

ЕФЖ поддерживает проведение парламентских слушаний по вопросам безопасности украинских журналистов

Конгресс Европейской федерации журналистов одобрил специальное заявление по солидарности с украинскими журналистами, которые подвергаются физическим атакам, и требует остановить полную безнаказанность за атаки.

Об этом написал глава НСЖУ Сергей Томиленко на своей странице в Facebook, передают Українські Новини.

Так, по словам Томиленко, ЕФЖ - чрезвычайно обеспокоена высоким уровнем физической агрессии в отношении журналистов в Украине, а также возмущена преследованиями и жестокими нападениями на журналистов-расследователей - 4 мая 2019 на Вадима Комарова была совершена попытка убийства;

ЕФЖ призвала украинскую власть приложить соответствующие усилия для борьбы с системной безнаказанностью за нападения на журналистов и подчеркнула необходимость регулярных публичных отчетов власти о ходе расследования преступлений против журналистов и поддержала инициативу НСЖУ о проведении специальных парламентских слушаний по вопросам физической безопасности журналистов и свободы слова.

Как сообщали Українські Новини, Европейская федерация журналистов приняла заявление о солидарности с украинскими журналистами.

Международные журналистские организации осудили нападение на журналиста Комарова в Черкассах.

Ранее НСЖУ осудил обыски у профессора университета Валерия Иванова.

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