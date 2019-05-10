Предоставление слова представителю Президента на согласовательном совете признали незаконным

Окружной административный суд Киева признал незаконным предоставление слова представителю Президента в Верховной Раде Ирине Луценко (фракция "Блок Петра Порошенко") на согласительных советах парламента.\r\nОб этом говорится вы материалах суда, передают Українськi Новини.\r\nУказано, что суд рассмотрел иск депутата Сергея Власенко ("Всеукраинское объединение "Батьківщина") к председателю Рады Андрею Парубию.\r\nИстец просил суд признать противоправными действия спикера парламента по самовольному предоставлению слова для выступления представителю Президента на заседаниях согласительного совета депутатских фракций и включения такого выступления в повестку дня.\r\nТакже Власенко просил суд обязать спикера воздержаться в дальнейшем от подобных действий и придерживаться норм Конституции и регламента Рады.\r\nСуд частично удовлетворил иск и признал противоправными действия спикера парламента по предоставлению Луценко слова для выступления на заседаниях согласительного совета в период с 5 февраля 2018 года до 8 апреля 2019 года.\r\nПоводом для принятия такого решения стало то, что в соответствии с законом "О Регламенте Верховной Рады Украины", не предусмотрено предоставление на заседаниях согласительного совета слова для выступления представителю Президента Украины.\r\nВ удовлетворении остальных исковых требований было отказано.\r\nКак сообщали Українськi Новини, семью Луценко в элитных брендах заметили в аэропорту Рима.\r\nДо этого любительница элитных брендов Ирина Луценко опубликовала декларацию за 2018 год.\r\nРанее Ирина Луценко пришла в Раду в брендовых сапогах за 1,4 тыс. евро.