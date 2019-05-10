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10 мая 2019, пятница, 15:25 1985
Политика 2019-05-10T15:26:08+03:00
Українські Новини
Предоставление слова представителю Президента на согласовательном совете признали незаконным

Предоставление слова представителю Президента на согласовательном совете признали незаконным

Ирина Луценко. Скриншот трансляции
Ирина Луценко. Скриншот трансляции "5 канал"

Окружной административный суд Киева признал незаконным предоставление слова представителю Президента в Верховной Раде Ирине Луценко (фракция "Блок Петра Порошенко") на согласительных советах парламента.

Об этом говорится вы материалах суда, передают Українськi Новини.

Указано, что суд рассмотрел иск депутата Сергея Власенко ("Всеукраинское объединение "Батьківщина") к председателю Рады Андрею Парубию.

Истец просил суд признать противоправными действия спикера парламента по самовольному предоставлению слова для выступления представителю Президента на заседаниях согласительного совета депутатских фракций и включения такого выступления в повестку дня.

Также Власенко просил суд обязать спикера воздержаться в дальнейшем от подобных действий и придерживаться норм Конституции и регламента Рады.

Суд частично удовлетворил иск и признал противоправными действия спикера парламента по предоставлению Луценко слова для выступления на заседаниях согласительного совета в период с 5 февраля 2018 года до 8 апреля 2019 года.

Поводом для принятия такого решения стало то, что в соответствии с законом "О Регламенте Верховной Рады Украины", не предусмотрено предоставление на заседаниях согласительного совета слова для выступления представителю Президента Украины.

В удовлетворении остальных исковых требований было отказано.

Как сообщали Українськi Новини, семью Луценко в элитных брендах заметили в аэропорту Рима.

До этого любительница элитных брендов Ирина Луценко опубликовала декларацию за 2018 год.

Ранее Ирина Луценко пришла в Раду в брендовых сапогах за 1,4 тыс. евро.

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