Надання слова представнику Президента на погоджувальній раді визнали незаконним

Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним надання слова представнику Президента у Верховній Раді Ірині Луценко (фракція "Блок Петра Порошенка") на погоджувальних радах парламенту.

Про це йдеться ви матеріалах суду, передають Українські Новини.

Зазначено, що суд розглянув позов депутата Сергія Власенка ("Всеукраїнське об'єднання" Батьківщина ") до голови Ради Андрія Парубія.

Позивач просив суд визнати протиправними дії спікера парламенту з самовільного надання слова для виступу представникові Президента на засіданнях погоджувальної ради депутатських фракцій і включення такого виступу до порядку денного.

Також Власенко просив суд зобов'язати спікера утриматися надалі від таких дій і дотримуватися норм Конституції та регламенту Ради.

Суд частково задовольнив позов і визнав протиправними дії спікера парламенту з надання Луценко слова для виступу на засіданнях погоджувальної ради в період з 5 лютого 2018 року до 8 квітня 2019 року.

Приводом для прийняття такого рішення стало те, що законом "Про Регламент Верховної Ради України" не передбачено надання на засіданнях погоджувальної ради слова для виступу представникові Президента України.

В задоволенні решти позовних вимог було відмовлено.

Як повідомляли Українські Новини, родину Луценко в елітних брендах помітили в аеропорту Риму.

До цього любителька елітних брендів Ірина Луценко опублікувала декларацію за 2018 рік.

Раніше Ірина Луценко прийшла в Раду в брендових чоботях за 1,4 тис. євро.