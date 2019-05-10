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10 травня 2019, пʼятниця, 11:58 35
Силові структури 2019-05-10T14:30:03+03:00
Українські Новини
Ситник прийшов на допит до Генпрокуратури

Ситник прийшов на допит до Генпрокуратури

Артем Ситник. Фото: genplanua
Артем Ситник. Фото: genplanua

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник прийшов на допит до Генеральної прокуратури щодо справи про перевищення службових повноважень посадовими особами НАБУ через втручання у вибори президента США.

Про це він повідомив журналістам, передають Українські Новини.

Допит призначений на 10:00.

Директор НАБУ повідомив, що повістки про виклик на допит офіційно не отримував, але вирішив прийти, побачивши копію повістки в ЗМІ.

Ситник спростував будь-яке втручання у вибори президента США зі свого боку, але визнав, що голос людини на аудіозаписи, яка стосується виборів США, схожий на його голос.

Як повідомляли Українські Новини, Ситник визнав порушення співробітниками НАБУ при розслідуванні справи про корупцію в "Укроборонпромі".

Тим часом штаб Зеленського пообіцяв розібратися з роботою Ситника, Холодницького, Труби і Луценка в перші 100 днів президентства.

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