Ситник прийшов на допит до Генпрокуратури

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник прийшов на допит до Генеральної прокуратури щодо справи про перевищення службових повноважень посадовими особами НАБУ через втручання у вибори президента США.\r\nПро це він повідомив журналістам, передають Українські Новини.\r\nДопит призначений на 10:00.\r\nДиректор НАБУ повідомив, що повістки про виклик на допит офіційно не отримував, але вирішив прийти, побачивши копію повістки в ЗМІ.\r\nСитник спростував будь-яке втручання у вибори президента США зі свого боку, але визнав, що голос людини на аудіозаписи, яка стосується виборів США, схожий на його голос.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Ситник визнав порушення співробітниками НАБУ при розслідуванні справи про корупцію в "Укроборонпромі".\r\nТим часом штаб Зеленського пообіцяв розібратися з роботою Ситника, Холодницького, Труби і Луценка в перші 100 днів президентства.