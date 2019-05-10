Поліцейський госпіталізований через напад собаки у Львові

Поліцейський госпіталізований через напад собаки 10 травня близько 8:00 на вул. Папоротная у Львові. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, передають Українські Новини.

"У Львові на вул. Папоротній під час проведення обшуку підозрілої особи, собака накинувся на старшого сержанта поліції", - написав він.

Для знешкодження собаки поліцейський використав табельну зброю.

З отриманими від укусів травмами він госпіталізований в хірургічне відділення Львівської міської клінічної лікарні N 8.

Як повідомляли Українські Новини, на Рівненщині жінка вкусив працівника військкомату під час вручення повістки її синові.