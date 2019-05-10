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10 травня 2019, пʼятниця, 06:00 11
Політика 2019-05-10T06:00:02+03:00
Українські Новини
ДБР запідозрило 20 детективів НАБУ у привласненні 38 млн гривень зарплати

ДБР запідозрило 20 детективів НАБУ у привласненні 38 млн гривень зарплати

ДБР. Фото: focus
ДБР. Фото: focus

Державне бюро розслідувань розслідує кримінальне виробництво за фактом незаконного призначення 21 детектива в Національне антикорупційне бюро і можливе присвоєння в період 2015-2018 роком 38 млн гривень виплаченої їм зарплати.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

"У виробництві першого слідчого відділу управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження за фактом незаконного, без проведення конкурсу, призначення на другий підрозділ детективів НАБУ орієнтовно 21 людини, в результаті чого в період 2015-2018 років їм безпідставно за рахунок заробітної плати виплачено близько 38 млн гривень", - йдеться в матеріалах суду.

Справа розслідується за ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу.

В ході досудового розслідування у слідства виникла необхідність в отриманні у компетентного органу - Пенсійного фонду України, документів щодо співробітників НАБУ, в тому числі другого підрозділу детективів, і здійснення ним нарахувань протягом 2015 - 2018 років, які містять інформацію про отримання ними заробітної плати.

Однак 5 квітня Печерський районний суд Києва відмовив ДБР в такому доступі.

Як повідомляли Українські Новини, екс-голова студентського самоврядування привласнив майже 2 млн грн, йому загрожує 12 років в'язниці.

Тим часом, 4 поліцейських з Київської області підозрюють у привласненні 12 млн грн держкоштів.

Раніше прокуратура повідомила про підозру заступнику мера Черкас та заступнику начальника одного з департаментів Черкаської міської ради у привласненні 3 млн гривень державних коштів.

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