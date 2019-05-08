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08 мая 2019, среда, 21:38 62
Происшествия 2019-05-08T21:44:15+03:00
Українські Новини
В Одессе подожгли цветы и таблички возле Дома профсоюзов

В Одессе подожгли цветы и таблички возле Дома профсоюзов

Неизвестные подожгли цветы и таблички в память о погибших во время событий возле Дома профсоюзов 2 мая в Одессе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Одесской области, передают Українськi Новини.

Отмечается, что в среду ночью возле Дома профсоюзов неустановленные лица подожгли цветы и таблички в память о погибших во время событий 2 мая 2014.

Правоохранители устанавливают личности правонарушителей и детали происшествия.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, расследование одесской трагедии 2 мая 2014 неэффективное, по оценке мониторинговой миссии ООН.

Россия отказалась выдать Украине подозреваемых в причастности к трагедии в Одессе 2 мая 2014.

18 сентября 2017 года, Ильичевский городской суд Одесской области оправдал Евгения Мефедова, Сергея Долженкова и еще 17 обвиняемых в организации массовых беспорядков, повлекших гибель 48 человек 2 мая 2014 года на Греческой площади в Одессе.

Тем временем, в Черноморске недовольные оправдательным приговором по отношению к фигурантам "дела 2 мая", пытались штурмовать здание суда.

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