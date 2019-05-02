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02 мая 2019, четверг, 12:20 1798
Политика 2019-05-02T12:23:20+03:00
Українські Новини
Россия отказалась выдать Украине подозреваемых в причастности к трагедии в Одессе 2 мая 2014

Россия отказалась выдать Украине подозреваемых в причастности к трагедии в Одессе 2 мая 2014

Россия отказалась выдать Украине и предоставила российское гражданство 2 бывшим руководителям одесской милиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, подозреваемым в причастности к трагическим событиям в Одессе 2 мая 2014 года.

Об этом на пресс-конференции сказала глава Мониторинговой миссии Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека в Украине Фиона Фрейзер, передают Українськi Новини.

"2 высшим должностным лицам, определенным как подозреваемые в этих уголовных делах, удалось сбежать... Вероятно, они получили гражданство РФ. По информации Генеральной прокуратуры Украины, запросы об экстрадиции, направленные в Россию, остались без ответа", - сказала она.

Глава миссии ООН отметила, что речь идет об экс-заместителе начальника Управления Министерства внутренних дел в Одесской области Дмитрии Фучеджи и экс-начальнике Главного управления ГосЧС в Одесской области Владимире Боделане.

Как сообщали Українськi Новини, по оценке мониторинговой миссии ООН, расследование одесской трагедии 2 мая 2014 неэффективное.

Ранее, 18 сентября 2017 года, Ильичевский городской суд Одесской области оправдал Сергея Долженкова, Евгения Мефедова и еще 17 обвиняемых в организации массовых беспорядков, повлекших гибель 48 человек 2 мая 2014 года на Греческой площади в Одессе.

Тем временем, в Черноморске недовольные оправдательным приговором по отношению к фигурантам "дела 2 мая", пытались штурмовать здание суда.

Больше новостей о: 2 мая Трагические события 2 мая 2014 Одесская трагедия 2 мая 2014 года

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