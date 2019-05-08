В Одесі підпалили квіти і таблички біля Будинку профспілок

Невідомі підпалили квіти і таблички в пам'ять про загиблих під час подій біля Будинку профспілок 2 травня в Одесі.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції Одеській області, передають Українські Новини.\r\nЗазначається, що в середу вночі біля Будинку профспілок невстановлені особи підпалили квіти і таблички в пам'ять про загиблих під час подій 2 травня 2014.\r\nПравоохоронці встановлюють особи правопорушників і деталі події.\r\nВирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=lIK_D73USKo" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nЯк повідомляли Українські Новини, розслідування одеської трагедії 2 травня 2014 неефективне, за оцінкою моніторингової місії ООН.\r\nРосія відмовилася видати Україні підозрюваних у причетності до трагедії в Одесі 2 травня 2014.\r\n18 вересня 2017 року, Іллічівський міський суд Одеської області виправдав Євгенія Мефедова, Сергія Долженкова і ще 17 обвинувачених в організації масових заворушень, що спричинили загибель 48 осіб 2 травня 2014 року на Грецькій площі в Одесі.\r\nТим часом, у Чорноморську незадоволені виправдувальним вироком щодо фігурантів "справи 2 травня", які намагалися штурмувати будівлю суду.