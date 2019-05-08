Еще одна спасенная жизнь: украинские летчики в ДР Конго эвакуировали тяжело раненного бойца местных вооруженных сил

Украинские вертолеты в ДР Конго давно зарекомендовали себя, как наиболее грозное оружие в руках Миссии ООН в этой стране. Вместе с тем, на счету украинского национального контингента в ДР Конго десятки спасенных жизней - как местного гражданского населения, так и военнослужащих стран-партнеров.

Недавно одному из наших вертолетных экипажей Миссией было поставлено срочное задание по эвакуации военнослужащего местных вооруженных сил. В ходе выполнения своих служебных обязанностей боец получил серьезную минно-взрывную травму. Вместе с медицинским персоналом южноафриканского контингента украинский борт немедленно прибыл к точке эвакуации вблизи поселка Каманго. На момент прибытия экипажа, раненный находился в сознании, однако в тяжелом состоянии и не был способным самостоятельно передвигаться. Наземным транспортом до ближайшего медицинского учреждения можно было бы добраться не быстрее, чем за три часа. Южноафриканские коллеги отметили, что человек в таком состоянии подобную дорогу, скорее всего, не перенес бы. Однако военнослужащие украинского национального контингента передали пострадавшего в руки медиков на аэродроме Бени уже через тридцать минут с момента доставки его на борт.

Украина, как активный член Организации Объединенных Наций значительно усиливает способности миссий по поддержанию мира и безопасности, а опыт и умение украинских военнослужащих слаженно работать с контингентами стран-партнеров часто являются решающими для успеха операций.