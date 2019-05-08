У Парубия заявили, что дело НАБУ его не касается

Пресс-секретарь председателя Верховной Рады Андрея Парубия Андрей Ковалев заявил, что дело Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) о нецелевом использовании бюджетных средств не касается спикера.\r\nОб этом говорится в сообщении Ковалева на его странице в Facebook, передают Українські Новини.\r\n"Во время допроса выяснилось, что дело возбуждено по заявлению бывшего работника Аппарата Верховной Рады Украины и оно не имеет никакого отношения к председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию", - сообщает пресс-секретарь.\r\nПресс-секретарь подчеркнул, что Андрей Парубий не имеет отношения к созданному в 2002 году подразделению Аппарата Верховной Рады, о хищениях в котором идет речь в заявлении.\r\nТакже Ковалев заявил, что Парубий инициировал свой же допрос и прибыл в СПА для встречи с прокурором по делу о якобы нецелевом использовании средств.\r\n"Председатель Верховной Рады сегодня безотлагательно инициировал проведение допроса по этому уголовному производству и прибыл на встречу к прокурору Специализированной антикоррупционной прокуратуры, который ведет это дело", - сказано в сообщении.\r\nКак сообщали Українські новини, во вторник НАБУ открыло уголовное производство по факту возможного нецелевого использования бюджетных средств председателем Верховной Рады Андреем Парубием.\r\nВ апреле Андрей Парубий заработал 46,1 тыс. гривен.\r\nВ марте зарплата Парубия составила 46,1 тыс. гривен, Геращенко - 48,6 тыс. гривен, Сыроид - 42,3 тыс. гривен.