У Парубия заявили, что дело НАБУ его не касается

Пресс-секретарь председателя Верховной Рады Андрея Парубия Андрей Ковалев заявил, что дело Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) о нецелевом использовании бюджетных средств не касается спикера.

Об этом говорится в сообщении Ковалева на его странице в Facebook, передают Українські Новини.

"Во время допроса выяснилось, что дело возбуждено по заявлению бывшего работника Аппарата Верховной Рады Украины и оно не имеет никакого отношения к председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию", - сообщает пресс-секретарь.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Андрей Парубий не имеет отношения к созданному в 2002 году подразделению Аппарата Верховной Рады, о хищениях в котором идет речь в заявлении.

Также Ковалев заявил, что Парубий инициировал свой же допрос и прибыл в СПА для встречи с прокурором по делу о якобы нецелевом использовании средств.

"Председатель Верховной Рады сегодня безотлагательно инициировал проведение допроса по этому уголовному производству и прибыл на встречу к прокурору Специализированной антикоррупционной прокуратуры, который ведет это дело", - сказано в сообщении.

Как сообщали Українські новини, во вторник НАБУ открыло уголовное производство по факту возможного нецелевого использования бюджетных средств председателем Верховной Рады Андреем Парубием.

В апреле Андрей Парубий заработал 46,1 тыс. гривен.

В марте зарплата Парубия составила 46,1 тыс. гривен, Геращенко - 48,6 тыс. гривен, Сыроид - 42,3 тыс. гривен.