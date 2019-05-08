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08 мая 2019, среда, 18:33 165
Общество 2019-05-08T18:41:49+03:00
Українські Новини
Изображение ветерана Красной армии с фото с Зеленским ранее без разрешения использовал Вятрович

Изображение ветерана Красной армии с фото с Зеленским ранее без разрешения использовал Вятрович

Фотографию ветерана Красной армии Ивана Залужного, снимок с которым сегодня выложил новоизбранный Президент Владимир Зеленский, в 2017 году ко Дню памяти и примирения без разрешения использовал Институт национальной памяти, сообщают Українські Новини.

Тогда журналист поинтересовался у ветерана, знает ли он об этом и как к этому относится.

"Мне об этом ничего не говорили и никто не спрашивал моего разрешения. Если бы меня спрашивали, может я не согласился бы на это. Но меня не спрашивали", – ответил Залужный в 2017.

При этом на сайте института утверждалось, что ветераны дали согласие на участие в этом проекте.

Институтом нацпамяти руководит исследователь Владимир Вятрович.

Залужный и Симчич. Фото: Институт нацпамяти Залужный и Симчич. Фото: Институт нацпамяти

Сегодня же, 8 мая, Зеленский опубликовал фотографию, на которой изображен сам, а также пожимающие друг другу руки Залужный и бывшая связная Украинской повстанческой армии (УПА) Параскева Зеленчук-Потяк.

Как сообщали Українські Новини, Институт нацпамяти использовал фотографию ветерана Залужного без его разрешения.

Также сегодня в Украине отмечают День памяти и примирения.

Больше новостей о: Институт национальной памяти Владимир Вятрович Владимир Зеленский

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