"Не копай іншому яму": група російських військових підірвалася на власному мінному полі на Донбасі

Головне управління розвідки Міністерства оборони заявляє, що підрозділ російських військовослужбовців підірвався на власному мінному полі в зоні операції Об'єднаних сил (ООС).\r\nПро це на брифінгу сказав речник Міноборони Олександр Мотузяник, передають Українські Новини.\r\nЗа даними розвідки, російсько-окупаційні війська почали активно встановлювати на передових позиціях заборонені міжнародними конвенціями протипіхотні міни.\r\n"Так, підрозділ окупаційних військ під час висування в пішому порядку в район виконання бойових завдань зайшов на власне мінне поле і отримав втрати вбитими і пораненими", - повідомив Мотузяник.\r\nВін не назвав точну кількість загиблих окупантів.\r\nУ той же час, за даними української військової розвідки, російське командування поширює інформацію, що даний підрозділ не підірвався на мінах, а потрапив під обстріл противника.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, розвідка Міноборони заявляє, що кілька груп російських снайперів прибутку на окуповану частину Донецької і Луганської областей.