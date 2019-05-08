підписатися на розсилку
26.25 26.65
29.2 29.9
˟
08 травня 2019, середа, 13:00 11
Силові структури 2019-05-08T13:30:02+03:00
Українські Новини
"Не копай іншому яму": група російських військових підірвалася на власному мінному полі на Донбасі

"Не копай іншому яму": група російських військових підірвалася на власному мінному полі на Донбасі

Війна на Донбасі. Фото: Міноборони України
Війна на Донбасі. Фото: Міноборони України

Головне управління розвідки Міністерства оборони заявляє, що підрозділ російських військовослужбовців підірвався на власному мінному полі в зоні операції Об'єднаних сил (ООС).

Про це на брифінгу сказав речник Міноборони Олександр Мотузяник, передають Українські Новини.

За даними розвідки, російсько-окупаційні війська почали активно встановлювати на передових позиціях заборонені міжнародними конвенціями протипіхотні міни.

"Так, підрозділ окупаційних військ під час висування в пішому порядку в район виконання бойових завдань зайшов на власне мінне поле і отримав втрати вбитими і пораненими", - повідомив Мотузяник.

Він не назвав точну кількість загиблих окупантів.

У той же час, за даними української військової розвідки, російське командування поширює інформацію, що даний підрозділ не підірвався на мінах, а потрапив під обстріл противника.

Як повідомляли Українські Новини, розвідка Міноборони заявляє, що кілька груп російських снайперів прибутку на окуповану частину Донецької і Луганської областей.

Більше новин про: ООС Російські військові Протимінна діяльність

Архів
Новини
Депутата Урбанського поранили з травмата в Одеській області, поліція почала розслідування 13:25
Суд може повернути в прокуратуру справу про перестрілку поліцейських у Княжичах, - джерело 13:13
Справа Гандзюк: до суду передали обвинувальний акт стосовно 5 осіб 13:07
Населення продовжує скуповувати валюту 13:01
В. о. командувача Нацгвардії Балан задекларував майже 900 тис. гривень доходів 13:00
більше новин
Пішохідно-велосипедний міст. Фото: facebook.com/pishоvelomist
Швейцарські архітектори звинувачують Київ у незаконному використанні їхнього проекту для будівництва "мосту Кличка" 11:03
Порошенка викликали на допит в ГПУ на 7 травня 14:14
Генпрокуратура хоче силою привести Порошенка на допит 10:52
Ветерани Другої світової війни в США сприяли формуванню спорту, що розвивається в Україні 07:08
Полк "Азов" відзначив п’яту річницю 19:53
більше новин
Пішохідно-велосипедний міст. Фото: facebook.com/pishоvelomist
Швейцарські архітектори звинувачують Київ у незаконному використанні їхнього проекту для будівництва "мосту Кличка" 11:03
Порошенка викликали на допит в ГПУ на 7 травня 14:14
Відео дня: Під час промови Порошенка в Авдіївці військова поруч із ним втратила свідомість 16:22
У Меган Маркл і принца Гаррі народився хлопчик 16:58
Судді обрали голову Антикорупційного суду 15:53
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok