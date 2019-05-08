"Не копай іншому яму": група російських військових підірвалася на власному мінному полі на Донбасі

Головне управління розвідки Міністерства оборони заявляє, що підрозділ російських військовослужбовців підірвався на власному мінному полі в зоні операції Об'єднаних сил (ООС).

Про це на брифінгу сказав речник Міноборони Олександр Мотузяник, передають Українські Новини.

За даними розвідки, російсько-окупаційні війська почали активно встановлювати на передових позиціях заборонені міжнародними конвенціями протипіхотні міни.

"Так, підрозділ окупаційних військ під час висування в пішому порядку в район виконання бойових завдань зайшов на власне мінне поле і отримав втрати вбитими і пораненими", - повідомив Мотузяник.

Він не назвав точну кількість загиблих окупантів.

У той же час, за даними української військової розвідки, російське командування поширює інформацію, що даний підрозділ не підірвався на мінах, а потрапив під обстріл противника.

Як повідомляли Українські Новини, розвідка Міноборони заявляє, що кілька груп російських снайперів прибутку на окуповану частину Донецької і Луганської областей.