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08 мая 2019, среда, 09:14 118
Азия 2019-05-08T09:14:16+03:00
Українські Новини
На Алтае на группу туристов-студентов сошла лавина: погибли 7 человек

На Алтае на группу туристов-студентов сошла лавина: погибли 7 человек

на Алтае лавина накрыла группу туристов, в результате инцидента погибли семь человек. Об этом передает "Интерфакс" со ссылкой на источники в экстренных службах.

Сообщается, что лавина накрыла группу из девяти туристов на Южно-Чуйском хребте еще 6 мая, спастись удалось только двоим. Оба выживших добрались до ближайшего села 8 мая. Сообщить о происшествии ранее они не могли, поскольку в горах не было мобильной связи. На место схода лавины вылетел вертолет МЧС России для поисковых работ.

По уточненной информации, туристы были студентами Новосибирского государственного университета.

Как сообщали Українські Новини, в Ивано-Франковской области со склона горы Брескул сошли две лавины.

Ранее в Альпах во время схождения лавин погибло 10 человек.

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