На Алтае на группу туристов-студентов сошла лавина: погибли 7 человек

на Алтае лавина накрыла группу туристов, в результате инцидента погибли семь человек. Об этом передает "Интерфакс" со ссылкой на источники в экстренных службах.\r\nСообщается, что лавина накрыла группу из девяти туристов на Южно-Чуйском хребте еще 6 мая, спастись удалось только двоим. Оба выживших добрались до ближайшего села 8 мая. Сообщить о происшествии ранее они не могли, поскольку в горах не было мобильной связи. На место схода лавины вылетел вертолет МЧС России для поисковых работ.\r\nПо уточненной информации, туристы были студентами Новосибирского государственного университета.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Ивано-Франковской области со склона горы Брескул сошли две лавины.\r\nРанее в Альпах во время схождения лавин погибло 10 человек.