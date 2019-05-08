На Алтае на группу туристов-студентов сошла лавина: погибли 7 человек

на Алтае лавина накрыла группу туристов, в результате инцидента погибли семь человек. Об этом передает "Интерфакс" со ссылкой на источники в экстренных службах.

Сообщается, что лавина накрыла группу из девяти туристов на Южно-Чуйском хребте еще 6 мая, спастись удалось только двоим. Оба выживших добрались до ближайшего села 8 мая. Сообщить о происшествии ранее они не могли, поскольку в горах не было мобильной связи. На место схода лавины вылетел вертолет МЧС России для поисковых работ.

По уточненной информации, туристы были студентами Новосибирского государственного университета.

Как сообщали Українські Новини, в Ивано-Франковской области со склона горы Брескул сошли две лавины.

Ранее в Альпах во время схождения лавин погибло 10 человек.