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08 травня 2019, середа, 09:14 5
Азія 2019-05-08T09:51:08+03:00
Українські Новини
На Алтаї на групу туристів-студентів зійшла лавина: загинули 7 осіб

На Алтаї на групу туристів-студентів зійшла лавина: загинули 7 осіб

На Алтаї лавина накрила групу туристів, в результаті інциденту загинули семеро людей. Про це передає "Інтерфакс" з посиланням на джерела в екстрених службах.

Повідомляється, що лавина накрила групу з дев'яти туристів на Південно-Чуйском хребті ще 6 травня, врятуватися вдалося лише двом. Обидва вижили добралися до найближчого села-8 травня. Повідомити про подію раніше вони не могли, оскільки у горах не було мобільного зв'язку. На місце сходу лавини вилетів вертоліт МНС Росії для пошукових робіт.

За уточненою інформацією, туристи були студентами Новосибірського державного університету.

Як повідомляли Українські Новини, Івано-Франківської області зі схилу гори Брескул зійшли дві лавини.

Раніше в Альпах під час сходження лавин загинуло 10 чоловік.

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