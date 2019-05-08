На Алтаї на групу туристів-студентів зійшла лавина: загинули 7 осіб

На Алтаї лавина накрила групу туристів, в результаті інциденту загинули семеро людей. Про це передає "Інтерфакс" з посиланням на джерела в екстрених службах.

Повідомляється, що лавина накрила групу з дев'яти туристів на Південно-Чуйском хребті ще 6 травня, врятуватися вдалося лише двом. Обидва вижили добралися до найближчого села-8 травня. Повідомити про подію раніше вони не могли, оскільки у горах не було мобільного зв'язку. На місце сходу лавини вилетів вертоліт МНС Росії для пошукових робіт.

За уточненою інформацією, туристи були студентами Новосибірського державного університету.

Як повідомляли Українські Новини, Івано-Франківської області зі схилу гори Брескул зійшли дві лавини.

Раніше в Альпах під час сходження лавин загинуло 10 чоловік.