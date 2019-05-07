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07 мая 2019, вторник, 22:54 386
Силовые структуры 2019-05-07T22:55:25+03:00
Українські Новини
Порошенко подписал указ о создании рабочей группы по укреплению обороноспособности Украины

Порошенко подписал указ о создании рабочей группы по укреплению обороноспособности Украины

Рука Порошенко. Фото: сайт Президента Украины
Рука Порошенко. Фото: сайт Президента Украины

Президент Петр Порошенко подписал указ о создании рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українські Новини.

Отмечается, что Порошенко подписал указ №200/2019, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 7 мая 2019 "О мерах по укреплению обороноспособности государства".

Согласно Указу, образуется межведомственная рабочая группа по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства, согласно статье 14 Закона Украины "О Совете национальной безопасности и обороны Украины".

Межведомственной рабочей группе поручено, в частности, разработать предложения СНБО относительно усовершенствования системы территориальной обороны, повышения уровня военно-патриотического воспитания молодежи, подготовки военного резерва Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, а также относительно противодействия информационной агрессии против Украины.

Также Глава государства подписал Указ № 201/2019, которым назначил заместителя Секретаря СНБО Украины Сергея Кривоноса председателем соответствующей Межведомственной рабочей группы и утвердил Положение о ней.

Председатель межведомственной рабочей группы в трехмесячный срок должен внести предложения по комплексному подходу к реализации поставленных задач и в шестимесячный срок внести предложения по урегулированию проблемных вопросов.

В состав межведомственной рабочей группы входит председатель, секретарь и другие члены межведомственной рабочей группы, а также заместители Министра обороны Украины, Министра внутренних дел Украины, Министра иностранных дел Украины, Министра образования и науки Украины, Министра молодежи и спорта Украины, Министра по делам ветеранов Украины, Министра информационной политики Украины, Председателя Службы безопасности Украины, командующего Национальной гвардии Украины, командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

В ее состав также могут быть включены представители Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны, Администрации Президента Украины, Национального института стратегических исследований.

Как сообщали Українські Новини, во вторник Порошенко уволил Юрия Аллерова с должности командующего Нацгвардией и назначил Балана на должность исполняющего обязанности командующего Нацгвардией.

Сенаторы призывали Трампа не пускать корабли РФ в США и усилить помощь Украине в оборонной сфере.

Украина может получить 250 млн долларов на оборону от США.

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