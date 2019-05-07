Порошенко подписал указ о создании рабочей группы по укреплению обороноспособности Украины

Президент Петр Порошенко подписал указ о создании рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности Украины.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українські Новини.\r\nОтмечается, что Порошенко подписал указ №200\/2019, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 7 мая 2019 "О мерах по укреплению обороноспособности государства".\r\nСогласно Указу, образуется межведомственная рабочая группа по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства, согласно статье 14 Закона Украины "О Совете национальной безопасности и обороны Украины".\r\nМежведомственной рабочей группе поручено, в частности, разработать предложения СНБО относительно усовершенствования системы территориальной обороны, повышения уровня военно-патриотического воспитания молодежи, подготовки военного резерва Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, а также относительно противодействия информационной агрессии против Украины.\r\nТакже Глава государства подписал Указ № 201\/2019, которым назначил заместителя Секретаря СНБО Украины Сергея Кривоноса председателем соответствующей Межведомственной рабочей группы и утвердил Положение о ней.\r\nПредседатель межведомственной рабочей группы в трехмесячный срок должен внести предложения по комплексному подходу к реализации поставленных задач и в шестимесячный срок внести предложения по урегулированию проблемных вопросов.\r\nВ состав межведомственной рабочей группы входит председатель, секретарь и другие члены межведомственной рабочей группы, а также заместители Министра обороны Украины, Министра внутренних дел Украины, Министра иностранных дел Украины, Министра образования и науки Украины, Министра молодежи и спорта Украины, Министра по делам ветеранов Украины, Министра информационной политики Украины, Председателя Службы безопасности Украины, командующего Национальной гвардии Украины, командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.\r\nВ ее состав также могут быть включены представители Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны, Администрации Президента Украины, Национального института стратегических исследований.\r\nКак сообщали Українські Новини, во вторник Порошенко уволил Юрия Аллерова с должности командующего Нацгвардией и назначил Балана на должность исполняющего обязанности командующего Нацгвардией.\r\nСенаторы призывали Трампа не пускать корабли РФ в США и усилить помощь Украине в оборонной сфере. \r\nУкраина может получить 250 млн долларов на оборону от США.