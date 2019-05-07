Грузовик "влетел" в школьный автобус на Волыни, один человек погиб

На Волыни в селе Шклинь Гороховского района грузовик врезался в школьный автобус. В результате столкновения погиб водитель автобуса.

Об этом сообщила полиция области, передают Українські Новини.

"Сегодня в 16 часов на автодороге в селе Шклинь Гороховского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса и грузовика. Водитель автобуса погиб", - сказано в сообщении.

В автобусе пассажиров не было. По предварительной информации, водитель автобуса, выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущество в движении грузовику.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, которое повлекло смерть потерпевшего, следователи Главного управления Национальной полиции в области начнут уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщали Українські Новини, ранее на Волыни столкнулись автобус и легковушка.

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