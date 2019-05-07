Грузовик "влетел" в школьный автобус на Волыни, один человек погиб

На Волыни в селе Шклинь Гороховского района грузовик врезался в школьный автобус. В результате столкновения погиб водитель автобуса.\r\nОб этом сообщила полиция области, передают Українські Новини.\r\n"Сегодня в 16 часов на автодороге в селе Шклинь Гороховского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса и грузовика. Водитель автобуса погиб", - сказано в сообщении.\r\nВ автобусе пассажиров не было. По предварительной информации, водитель автобуса, выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущество в движении грузовику.\r\nПо факту нарушения правил безопасности дорожного движения, которое повлекло смерть потерпевшего, следователи Главного управления Национальной полиции в области начнут уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, ранее на Волыни столкнулись автобус и легковушка.\r\nПод Луцком автомобиль сбил насмерть известного журналиста.\r\nВ феврале на Волыни "Таврию" с пассажирами расплющило поездом.