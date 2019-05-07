У День пам'яті і примирення рух київського транспорту обмежать: список вулиць

Після того, як у Києві скасували обмеження швидкості руху на 17 вулицях, Київська міська державна адміністрація вирішила обмежити рух транспорту на вулицях біля Парку Вічної Слави у зв'язку урочистими подіями до Дня пам'яті та примирення, Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні й сімдесят п'ятих роковин вигнання нацистів з України 9 травня.\r\nПро це сказано в повідомленні прес-служби КМДА, передають Українські Новини.\r\n"9 травня з 5:00 на вулицях біля Парку Вічної Слави буде обмежено рух усіх видів транспорту у зв'язку з урочистими подіями до Дня пам'яті та примирення, Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та сімдесят п'ятих роковин вигнання нацистів з України", - сказано в ньому.\r\nРух також перекриють на:\r\n\r\nвул. М. Грушевського (від провулку Кріпосного до вул. Арсенальної);\r\nпровулку Інженерному;\r\nвул. Московській (від Кловського узвозу до пл. Арсенальної);\r\nвул. І. Мазепи (від пл. Арсенальної до вул. Лаврської);\r\nпровулку Бутишев;\r\nвул. М. Омеляновича-Павленка;\r\nалеї Героїв Крут;\r\nвул. Лаврській (від вул. І. Мазепи до вул. Цитадельної).\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у центрі Києва через "героя паркування" зупинилися тролейбуси.\r\nТим часом у День пам'яті і примирення в Україні очікуються заморозки і снігопади.