У День пам'яті і примирення рух київського транспорту обмежать: список вулиць

Після того, як у Києві скасували обмеження швидкості руху на 17 вулицях,

Про це сказано в повідомленні прес-служби КМДА, передають Українські Новини.

"9 травня з 5:00 на вулицях біля Парку Вічної Слави буде обмежено рух усіх видів транспорту у зв'язку з урочистими подіями до Дня пам'яті та примирення, Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та сімдесят п'ятих роковин вигнання нацистів з України", - сказано в ньому.

Рух також перекриють на:

вул. М. Грушевського (від провулку Кріпосного до вул. Арсенальної);

провулку Інженерному;

вул. Московській (від Кловського узвозу до пл. Арсенальної);

вул. І. Мазепи (від пл. Арсенальної до вул. Лаврської);

провулку Бутишев;

вул. М. Омеляновича-Павленка;

алеї Героїв Крут;

вул. Лаврській (від вул. І. Мазепи до вул. Цитадельної).

Як повідомляли Українські Новини, у центрі Києва через "героя паркування" зупинилися тролейбуси.

Тим часом у День пам'яті і примирення в Україні очікуються заморозки і снігопади.