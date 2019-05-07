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07 травня 2019, вівторок, 18:04 11
Суспільство 2019-05-07T18:30:02+03:00
Українські Новини
У День пам'яті і примирення рух київського транспорту обмежать: список вулиць

У День пам'яті і примирення рух київського транспорту обмежать: список вулиць

Обмеження руху. Фото: kievvlast
Обмеження руху. Фото: kievvlast

Після того, як у Києві скасували обмеження швидкості руху на 17 вулицях, Київська міська державна адміністрація вирішила обмежити рух транспорту на вулицях біля Парку Вічної Слави у зв'язку урочистими подіями до Дня пам'яті та примирення, Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні й сімдесят п'ятих роковин вигнання нацистів з України 9 травня.

Про це сказано в повідомленні прес-служби КМДА, передають Українські Новини.

"9 травня з 5:00 на вулицях біля Парку Вічної Слави буде обмежено рух усіх видів транспорту у зв'язку з урочистими подіями до Дня пам'яті та примирення, Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та сімдесят п'ятих роковин вигнання нацистів з України", - сказано в ньому.

Рух також перекриють на:

  • вул. М. Грушевського (від провулку Кріпосного до вул. Арсенальної);
  • провулку Інженерному;
  • вул. Московській (від Кловського узвозу до пл. Арсенальної);
  • вул. І. Мазепи (від пл. Арсенальної до вул. Лаврської);
  • провулку Бутишев;
  • вул. М. Омеляновича-Павленка;
  • алеї Героїв Крут;
  • вул. Лаврській (від вул. І. Мазепи до вул. Цитадельної).

Як повідомляли Українські Новини, у центрі Києва через "героя паркування" зупинилися тролейбуси.

Тим часом у День пам'яті і примирення в Україні очікуються заморозки і снігопади.

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