Собрание судей избрало замглавы Антикоррупционного суда

Собрание судей избрало заместителем главы Высшего антикоррупционного суда Евгения Крука.\r\nОб этом свидетельствуют результаты тайного голосования, передают Українськi Новини.\r\nАдвокат Евгений Крук набрал 22 голоса из минимально необходимых 20.\r\nЕго конкурент судья Виктор Маслов набрал 12 голосов.\r\nТаким образом, Крук избран на должность заместителя председателя Антикоррупционного суда на 3 года.\r\nКрук родился в 1982 году.\r\nОн окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.\r\nС 2006 года занимается адвокатской деятельностью.\r\nРаботал в адвокатском объединении "Ситнюк и партнеры".\r\nКак сообщали Українськi Новини, во вторник бывшая судья Печенежского райсуда Харьковской области Елена Танасевич была избрана председателем Высшего антикоррупционного суда.\r\nСегодня, 7 мая, собрание судей Антикоррупционного суда с двух попыток не смогло избрать главу суда.\r\nИзначально на должность главы Антикоррупционного суда претендовали три кандидата. \r\nРанее Президент Петр Порошенко выступает за перезагрузку антикоррупционных органов, кроме Высшего антикоррупционного суда.