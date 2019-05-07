Комісар Європейського Союзу Йоханнес Хан чекає від новообраного Президента Володимира Зеленського боротьби з корупцією та дій щодо деолігархізації.\r\nПро це Хан написав у своєму мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.\r\n"Сьогодні я привітав Володимира Зеленського особисто в Києві з його вражаючою перемогою на посаді Президента України, яка дає йому дуже сильний мандат для боротьби з корупцією + за "деолігархізацію", - написав Хан.\r\nВін також запевнив Зеленського в підтримці ЄС реформ в Україні.\r\nХан зазначає, що всі гілки української влади - президент, уряд і парламент - повинні діяти відповідально з урахуванням проблем і загроз, з якими стикається Україна.\r\nЄврокомісар також зазначив, що в перехідний період, коли обрано нового Президента і перед парламентськими виборами, реформи не повинні зупинятися, а навпаки прискорюватися для забезпечення фінансової та економічної стабільності з урахуванням міжнародної фінансової підтримки і реформи енергопостачання.\r\nВін закликає українську владу не змарнувати час для проведення реформ.\r\nНагадаємо, в Конгресі США озвучили вимоги до Зеленського.\r\nРаніше Зеленський заявив, що не планує звільняти Донбас військовим шляхом в разі обрання Президентом.\r\nТакож в інтерв'ю виданню "РБК-Україна" 18 квітня Зеленський повідомив, що вважає Володимира Путіна ворогом, не підпише закон про амністію бойовиків так званих "ДНР" і "ЛНР", і те, що у "Донбасу" не повинно бути особливого статусу.