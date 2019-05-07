Боротьба з корупцією та деолігархізація: Єврокомісар Хан озвучив вимоги до Зеленського

Комісар Європейського Союзу Йоханнес Хан чекає від новообраного Президента Володимира Зеленського боротьби з корупцією та дій щодо деолігархізації.

Про це Хан написав у своєму мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Сьогодні я привітав Володимира Зеленського особисто в Києві з його вражаючою перемогою на посаді Президента України, яка дає йому дуже сильний мандат для боротьби з корупцією + за "деолігархізацію", - написав Хан.

Він також запевнив Зеленського в підтримці ЄС реформ в Україні.

Хан зазначає, що всі гілки української влади - президент, уряд і парламент - повинні діяти відповідально з урахуванням проблем і загроз, з якими стикається Україна.

Єврокомісар також зазначив, що в перехідний період, коли обрано нового Президента і перед парламентськими виборами, реформи не повинні зупинятися, а навпаки прискорюватися для забезпечення фінансової та економічної стабільності з урахуванням міжнародної фінансової підтримки і реформи енергопостачання.

Він закликає українську владу не змарнувати час для проведення реформ.

Нагадаємо, в Конгресі США озвучили вимоги до Зеленського.

Раніше Зеленський заявив, що не планує звільняти Донбас військовим шляхом в разі обрання Президентом.

Також в інтерв'ю виданню "РБК-Україна" 18 квітня Зеленський повідомив, що вважає Володимира Путіна ворогом, не підпише закон про амністію бойовиків так званих "ДНР" і "ЛНР", і те, що у "Донбасу" не повинно бути особливого статусу.