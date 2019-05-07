Видео дня: Карпаты замело первым майским снегом

Во вторник, 7 мая, Карпаты замело снегом.

Как сообщают пользователи соцсети, снег идет в Верховинском районе Ивано-Франковской области.

Видео снегопада поделился председатель Верховинского районного совета Иван Шкиндюк.

"Утро 7 мая 2019 Верховинский район Буковецкий перевал. В горах интересно и весело", - написал он.

По состоянию на 10:40 снегопад не прекратился.

В то же время в Укргидрометцентре предупредили, в западных областях Украины сегодня ожидаются дожди с мокрым снегом и сильный ветер.

Напомним, в Украину идет снежный циклон Xerxes: синоптик предупредила о похолодании и контрастной погоде.

Европу в мае неожиданно засыпало снегом.