Видео дня: Карпаты замело первым майским снегом

Во вторник, 7 мая, Карпаты замело снегом.\r\nКак сообщают пользователи соцсети, снег идет в Верховинском районе Ивано-Франковской области.\r\nВидео снегопада поделился председатель Верховинского районного совета Иван Шкиндюк.\r\n\r\n"Утро 7 мая 2019 Верховинский район Буковецкий перевал. В горах интересно и весело", - написал он. \r\nПо состоянию на 10:40 снегопад не прекратился. \r\n\r\nВ то же время в Укргидрометцентре предупредили, в западных областях Украины сегодня ожидаются дожди с мокрым снегом и сильный ветер.\r\nНапомним, в Украину идет снежный циклон Xerxes: синоптик предупредила о похолодании и контрастной погоде.\r\nЕвропу в мае неожиданно засыпало снегом.