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07 мая 2019, вторник, 12:00 1079
Общество 2019-05-07T12:00:37+03:00
Українські Новини
Видео дня: Карпаты замело первым майским снегом

Видео дня: Карпаты замело первым майским снегом

Во вторник, 7 мая, Карпаты замело снегом.

Как сообщают пользователи соцсети, снег идет в Верховинском районе Ивано-Франковской области.

Видео снегопада поделился председатель Верховинского районного совета Иван Шкиндюк.

"Утро 7 мая 2019 Верховинский район Буковецкий перевал. В горах интересно и весело", - написал он. 

По состоянию на 10:40 снегопад не прекратился. 

В то же время в Укргидрометцентре предупредили, в западных областях Украины сегодня ожидаются дожди с мокрым снегом и сильный ветер.

Напомним, в Украину идет снежный циклон Xerxes: синоптик предупредила о похолодании и контрастной погоде.

Европу в мае неожиданно засыпало снегом.

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