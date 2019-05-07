Не курить и не толстеть: Супрун дала советы, как не заболеть диабетом

И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун дала украинцам ряд рекомендаций по профилактике и лечению сахарного диабета.

Свои советы она опубликовала на своей странице в Facebook.

По ее словам, сахарный диабет бывает разный, часто его типы непросто различить.

"Сахарный диабет имеет много нюансов и различные причины: наследственность, образ жизни, аутоиммунную болезнь", написала она в соцсети.

Так, уровень глюкозы в крови должнен быть более или менее постоянным.

"Ее недостаток ощущается как голод, и к недостатку глюкозы чувствительные нейроны, ведь это их главный источник энергии. Избыток глюкозы опасен для сосудов, нейронов, кожи, форменных элементов крови, сетчатки глаза и даже усугубляет течение бактериальных инфекций. Поэтому в нашем теле действует система инсулин-глюкагон, которая поддерживает уровень глюкозы постоянным", - отметила и.о. главы Минздрава.

Супрун добавила, что нарушение баланса этой системы и последствия ненадлежащего уровня сахара в крови и составляют клиническую картину сахарного диабета.

Она рассказала о том, как появляется диабет первого типа.

"Диабет 1 типа возникает в детстве, хотя не всегда его диагностируют сразу. В большинстве случаев не сопровождается набором веса. При нем бывает высокий уровень кетонов в крови, требует инъекций инсулина для контроля уровня сахара в крови", - отметила и.о. министра.

По словам чиновницы, признаками, которые должны натолкнуть на мысль о диабете этого типа и визит к врачу, являются утомляемость, потеря веса и мышечной массы, жажда и значительный диурез.

"При этом в моче присутствует глюкоза. Другими симптомами могут быть кожные инфекции, сухость глаз, ухудшение зрения и боли в животе", - добавила она.

Супрун отметила, что иногда при диабете первого типа развивается инсулинорезистентность. Тогда говорят о двойном диабете.

Также чиновница рассказала о хрупком диабете 1 типа:

Хрупкий или лабильный диабет - это диабет 1 типа, который трудно поддается урегулированию: у пациента бывают непрогнозируемые пики и спады уровня глюкозы, пища переваривается то хорошо, то медленно, и высока вероятность кетоацидоза (образование кетонов и закисление крови) или гипергликемии (высокого уровня глюкозы ). Хрупкий диабет связан с плохой нервной регуляцией пищеварения, стрессом и развитием устойчивости к инсулину.

Диабет 2 типа часто диагностируют после 30 лет.

У больных диабетом 2 типа часто бывает избыточный вес, высокое давление и нарушен баланс холестерина. Но не всегда человек с ожирением, гипертензией и высоким уровнем глюкозы в крови имеет диабет 2 типа - такое состояние может быть следствием диабета 1 типа.

Такой диагноз ставят на основании анализа крови и теста на чувствительность к глюкозе - как быстро нормализуется ее уровень, если человек употребил значительное количество сахара.

В 70-80% диабет 2 типа не требует инъекций инсулина, ведь он в теле есть, просто клетки становятся к нему нечувствительными. Это называется инсулинорезистентность.

По словам Супрун, если человек постоянно ест и пьет что-то сладкое, никогда не бывает сильно голодным, мало нагружает мышцы, то у него постоянно высокий уровень глюкозы, который тело должно преодолевать все сильнее выделением инсулина. В то же время клетки перестают должным образом реагировать на этот гормон.

Одним из путей,которые к этому ведут, считают хроническое воспаление, которое провоцирует образование висцерального жира (в области талии) и отсутствие гормона адипонектина. Этот гормон выделяется жировой тканью и определяет чувствительность тканей к инсулину. Чем больше у нас жира, тем меньше адипонектина, и, соответственно, тем менее ткани чувствительны к инсулину.

Диабет 2 типа сначала не лечат медикаментозно.

Людям с ним прежде всего советуют придерживаться здорового рациона, снизить индекс массы тела и окружность талии и заниматься физическими упражнениями. Именно образ жизни является главным оружием против диабета 2 типа или преддиабетического состояния.

Но иногда, в 20-30% случаях, пациенты с диабетом 2 типа требуют инъекций инсулина, чтобы получить достаточное его количество и избежать гипергликемии (высокого уровня сахара). Кроме этого, бета-клетки могут истощаться и переставать выделять инсулин вообще. В таком случае, как и при диабете 1 типа, нужны гормоны.

Диабет этого типа может иметь наследственный характер. Если у одного из родителей диабет 2 типа, то вероятность его появления у детей 15%, а если у обоих - 75%.

Она также рассказала и о других видах диабета.

При диабете типа 1,5 клетки, выделяющие инсулин, разрушаются, но со значительно меньшей скоростью, чем при диабете 1 типа. Супрун констатировала, что до поры такое положение можно поддерживать лекарствами, рационом и нагрузками, но с остальными пациенты нуждаются в инъекцях инсулина.

Существует также MODY-диабет (maturity onset diabetes of young, диабет зрелого типа у молодых). Его вызывают мутации в нескольких генах, и в зависимости от того, какой именно ген не функционален, варьирует лечение: иногда инсулин нужен, иногда нужны медикаменты, иногда ничего.

Выделяют также диабет 3 типа - в случае этой болезни резистентность к инсулину развивается в нейронах головного мозга, и возрастает вероятность развития болезни Альцгеймера.

Супрун отмечает, что у 1 из 20 беременных женщин в третьем триместре может развиться гестационный диабет - промежуточное состояние, когда регуляция уровня глюкозы становится проблематичной. Женщины, у которых был гестационный диабет во время беременности, впоследствии больше рискуют развить диабет 2 типа.

"Как видим, сахарный диабет и его типы - сложный вопрос. Даже если вы прочитали этот пост, и не готовы сказать, чем отличается двойной диабет от гестационного, важно помнить, что диабет 1 типа предупредить нельзя. Зато в 80% случаев диабета 2 типа можно предотвратить", - отметила Супрун, добавив, что в этом случае здоровый образ жизни - лучшая профилактика.

Она также дала ряд простых советов для профилактики диабета.

поддерживайте здоровый вес. Избыточный вес, особенно в области талии (абдоминальный жир) - это признак резистентности к инсулину, что приводит к развитию преддиабетического состояния. Талия должна быть меньше бедра;

сбалансированно питайтесь. Особой угрозой с точки зрения риска развития диабета 2 типа является потребление пищи с высоким содержанием сахара. Отдавайте предпочтение овощам, фруктам, ягодам, а не сладостям. Что бы вы не пили, оно не должно быть сладким;

не курите. Курильщики на 30-40% чаще развивают диабет 2 типа, чем люди, которые не курят. Вещества, содержащиеся в сигаретном дыме, провоцируют воспаление, повреждение и окисление клеток. Научно доказано, что это повышает риски появления диабета 2 типа;

регулярно посещайте своего семейного врача. Повышенный уровень сахара в крови - один из ранних симптомов диабета. При наличии симптомов врач направит вас на анализы для определения этого показателя;

Напомним, ранее Супрун рассказала, чем опасны немытые руки.