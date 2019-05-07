Не палити і не товстіти: Супрун дала поради, як не захворіти на діабет

В. о. голови МОЗ Уляна Супрун дала українцям низку рекомендацій по профілактиці і лікуванню цукрового діабету.\r\nСвої поради вона опублікувала на сторінці в Facebook.\r\nЗа її словами, цукровий діабет буває різний, часто його типи непросто розрізнити.\r\n"Цукровий діабет має багато нюансів і різні причини: спадковість, спосіб життя, аутоімунні хвороба", написала вона у соцмережі.\r\nТак, рівень глюкози в крові має бути більш або менш постійним.\r\n"Її недолік відчувається як голод, і до нестачі глюкози чутливі нейрони, адже це їх головне джерело енергії. Надлишок глюкози небезпечний для судин, нейронів, шкіри, формених елементів крові, сітківки ока і навіть ускладнює перебіг бактеріальних інфекцій. Тому в нашому тілі діє система інсулін-глюкоген, яка підтримує рівень глюкози постійним", - зазначила в. о. голови МОЗ.\r\nСупрун додала, що порушення балансу цієї системи і наслідки неналежного рівня цукру в крові і складають клінічну картину цукрового діабету.\r\nВона розповіла про те, як з'являється діабет першого типу.\r\n"Діабет 1 типу виникає в дитинстві, хоча не завжди його діагностують відразу. У більшості випадків не супроводжується набором ваги. При ньому буває високий рівень кетонів у крові, що вимагає ін'єкцій інсуліну для контролю рівня цукру в крові", - зазначила в. о. міністра.\r\nЗа словами чиновниці, ознаками, які повинні наштовхнути на думку про діабет цього типу і візит до лікаря, є втомлюваність, втрата ваги і м'язової маси, спрага і значний діурез.\r\n"При цьому в сечі присутня глюкоза. Іншими симптомами можуть бути шкірні інфекції, сухість очей, погіршення зору, болі в животі", - додала вона.\r\nСупрун зазначила, що іноді при діабеті першого типу розвивається інсулінорезистентність. Тоді говорять про подвійний діабет.\r\nТакож чиновниця розповіла про крихкий діабет 1 типу:\r\nКрихкий або лабільний діабет - це діабет 1 типу, який важко піддається врегулюванню: у пацієнта бувають непрогнозовані піки і спади рівня глюкози, їжа перетравлюється то добре, то повільно, і висока ймовірність кетоацидозу (утворення кетонів та закислення крові) або гіперглікемії (високого рівня глюкози ). Крихкий діабет пов'язаний з поганою нервової регуляції травлення, стресом і розвитком стійкості до інсуліну.\r\nДіабет 2 типу часто діагностують після 30 років.\r\nУ хворих на діабет 2 типу часто буває надмірна вага, високий тиск і порушений баланс холестерину. Але не завжди людина з ожирінням, гіпертензією і високим рівнем глюкози в крові має діабет 2 типу - такий стан може бути наслідком діабету 1 типу.\r\nТакий діагноз ставлять на підставі аналізу крові і тесту на чутливість до глюкози - як швидко нормалізується її рівень, якщо людина спожила значна кількість цукру.\r\nУ 70-80% діабет 2 типу не вимагає ін'єкцій інсуліну, адже він в тілі є, просто клітини стають щодо нього нечутливими. Це називається інсулінорезистентність.\r\nЗа словами Супрун, якщо людина постійно їсть і п'є щось солодке, ніколи не буває сильно голодною, мало навантажує м'язи, то у нього постійно високий рівень глюкози, який тіло повинно долати все сильніше виділенням інсуліну. У той же час клітини перестають належним чином реагувати на цей гормон.\r\nОдним із шляхів, які до цього ведуть, вважають хронічне запалення, яке провокує утворення вісцерального жиру (в області талії) і відсутність гормону адипонектину.\r\nЦей гормон виділяється жировою тканиною і визначає чутливість тканин до інсуліну. Чим більше у нас жиру, тим менше адипонектину, і, відповідно, тим менше тканини чутливі до інсуліну.\r\nДіабет 2 типу спочатку не лікують медикаментозно.\r\nЛюдям з ним перш за все радять дотримуватися здорового раціону, знизити індекс маси тіла і окружність талії і займатися фізичними вправами. Саме спосіб життя є головною зброєю проти діабету 2 типу або переддіабетичного стану.\r\nАле іноді, в 20-30% випадках, пацієнти з діабетом 2 типу вимагають ін'єкцій інсуліну, щоб отримати достатню його кількість і уникнути гіперглікемії (високого рівня цукру). Крім цього, бета-клітини можуть виснажуватися і переставати виділяти інсулін взагалі. У такому випадку, як і при діабеті 1 типу, потрібні гормони.\r\nДіабет цього типу може мати спадковий характер. Якщо у одного з батьків діабет 2 типу, то ймовірність його появи у дітей 15%, а якщо у обох - 75%.\r\nСупрун також розповіла і про інші види діабету.\r\nПри діабеті типу 1,5 клітини, які виділяють інсулін, руйнуються, але зі значно меншою швидкістю, ніж при діабеті 1 типу. Супрун констатувала, що до пори такий стан можна підтримувати ліками, раціоном і навантаженнями, але з іншими пацієнти потребують ін'єкцій інсуліну.\r\nІснує також MODY-діабет (maturity onset diabetes of young, діабет зрілого типу у молодих). Його викликають мутації в декількох генах, і в залежності від того, який саме ген не функціональний, варіює лікування: іноді інсулін потрібен, іноді потрібні медикаменти, іноді нічого.\r\nВиділяють також діабет 3 типу - в разі цієї хвороби резистентність до інсуліну розвивається в нейронах головного мозку, і зростає ймовірність розвитку хвороби Альцгеймера.\r\nСупрун зазначає, що у 1 з 20 вагітних жінок в третьому триместрі може розвинутися гестаційний діабет - проміжний стан, коли регуляція рівня глюкози стає проблематичною. Жінки, у яких був гестаційний діабет під час вагітності, згодом більше ризикують розвити діабет 2 типу.\r\n"Як бачимо, цукровий діабет і його типи - складне питання. Навіть якщо ви прочитали цей пост, і не готові сказати, чим відрізняється подвійний діабет від гестаційного, важливо пам'ятати, що діабет 1 типу попередити не можна. Зате в 80% випадків діабету 2 типу можна запобігти", - зазначила Супрун, додавши, що в цьому випадку здоровий спосіб життя - найкраща профілактика.\r\nВона також дала ряд простих порад для профілактики діабету.\r\n• підтримуйте здорову вагу. Надмірна вага, особливо в області талії (абдомінальний жир) - це ознака резистентності до інсуліну, що призводить до розвитку переддіабетичного стану. Талія повинна бути менша за стегна;\r\n• збалансовано харчуйтеся. Особливою загрозою з точки зору ризику розвитку діабету 2 типу є споживання їжі з високим вмістом цукру. Віддавайте перевагу овочам, фруктам, ягодам, а не солодощам. Що б ви не пили, воно не повинно бути солодким;\r\n• не паліть. Курці на 30-40% частіше розвивають діабет 2 типу, ніж люди, які не курять. Речовини, що містяться в сигаретному димі, провокують запалення, пошкодження і окислення клітин. Науково доведено, що це підвищує ризики появи діабету 2 типу;\r\n• регулярно відвідуйте свого сімейного лікаря. Підвищений рівень цукру в крові - один з ранніх симптомів діабету. При наявності симптомів лікар направить вас на аналізи для визначення цього показника;\r\n\r\nНагадаємо, раніше Супрун розповіла, чим небезпечні немиті руки.