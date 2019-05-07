Не палити і не товстіти: Супрун дала поради, як не захворіти на діабет

В. о. голови МОЗ Уляна Супрун дала українцям низку рекомендацій по профілактиці і лікуванню цукрового діабету.

Свої поради вона опублікувала на сторінці в Facebook.

За її словами, цукровий діабет буває різний, часто його типи непросто розрізнити.

"Цукровий діабет має багато нюансів і різні причини: спадковість, спосіб життя, аутоімунні хвороба", написала вона у соцмережі.

Так, рівень глюкози в крові має бути більш або менш постійним.

"Її недолік відчувається як голод, і до нестачі глюкози чутливі нейрони, адже це їх головне джерело енергії. Надлишок глюкози небезпечний для судин, нейронів, шкіри, формених елементів крові, сітківки ока і навіть ускладнює перебіг бактеріальних інфекцій. Тому в нашому тілі діє система інсулін-глюкоген, яка підтримує рівень глюкози постійним", - зазначила в. о. голови МОЗ.

Супрун додала, що порушення балансу цієї системи і наслідки неналежного рівня цукру в крові і складають клінічну картину цукрового діабету.

Вона розповіла про те, як з'являється діабет першого типу.

"Діабет 1 типу виникає в дитинстві, хоча не завжди його діагностують відразу. У більшості випадків не супроводжується набором ваги. При ньому буває високий рівень кетонів у крові, що вимагає ін'єкцій інсуліну для контролю рівня цукру в крові", - зазначила в. о. міністра.

За словами чиновниці, ознаками, які повинні наштовхнути на думку про діабет цього типу і візит до лікаря, є втомлюваність, втрата ваги і м'язової маси, спрага і значний діурез.

"При цьому в сечі присутня глюкоза. Іншими симптомами можуть бути шкірні інфекції, сухість очей, погіршення зору, болі в животі", - додала вона.

Супрун зазначила, що іноді при діабеті першого типу розвивається інсулінорезистентність. Тоді говорять про подвійний діабет.

Також чиновниця розповіла про крихкий діабет 1 типу:

Крихкий або лабільний діабет - це діабет 1 типу, який важко піддається врегулюванню: у пацієнта бувають непрогнозовані піки і спади рівня глюкози, їжа перетравлюється то добре, то повільно, і висока ймовірність кетоацидозу (утворення кетонів та закислення крові) або гіперглікемії (високого рівня глюкози ). Крихкий діабет пов'язаний з поганою нервової регуляції травлення, стресом і розвитком стійкості до інсуліну.

Діабет 2 типу часто діагностують після 30 років.

У хворих на діабет 2 типу часто буває надмірна вага, високий тиск і порушений баланс холестерину. Але не завжди людина з ожирінням, гіпертензією і високим рівнем глюкози в крові має діабет 2 типу - такий стан може бути наслідком діабету 1 типу.

Такий діагноз ставлять на підставі аналізу крові і тесту на чутливість до глюкози - як швидко нормалізується її рівень, якщо людина спожила значна кількість цукру.

У 70-80% діабет 2 типу не вимагає ін'єкцій інсуліну, адже він в тілі є, просто клітини стають щодо нього нечутливими. Це називається інсулінорезистентність.

За словами Супрун, якщо людина постійно їсть і п'є щось солодке, ніколи не буває сильно голодною, мало навантажує м'язи, то у нього постійно високий рівень глюкози, який тіло повинно долати все сильніше виділенням інсуліну. У той же час клітини перестають належним чином реагувати на цей гормон.

Одним із шляхів, які до цього ведуть, вважають хронічне запалення, яке провокує утворення вісцерального жиру (в області талії) і відсутність гормону адипонектину.

Цей гормон виділяється жировою тканиною і визначає чутливість тканин до інсуліну. Чим більше у нас жиру, тим менше адипонектину, і, відповідно, тим менше тканини чутливі до інсуліну.

Діабет 2 типу спочатку не лікують медикаментозно.

Людям з ним перш за все радять дотримуватися здорового раціону, знизити індекс маси тіла і окружність талії і займатися фізичними вправами. Саме спосіб життя є головною зброєю проти діабету 2 типу або переддіабетичного стану.

Але іноді, в 20-30% випадках, пацієнти з діабетом 2 типу вимагають ін'єкцій інсуліну, щоб отримати достатню його кількість і уникнути гіперглікемії (високого рівня цукру). Крім цього, бета-клітини можуть виснажуватися і переставати виділяти інсулін взагалі. У такому випадку, як і при діабеті 1 типу, потрібні гормони.

Діабет цього типу може мати спадковий характер. Якщо у одного з батьків діабет 2 типу, то ймовірність його появи у дітей 15%, а якщо у обох - 75%.

Супрун також розповіла і про інші види діабету.

При діабеті типу 1,5 клітини, які виділяють інсулін, руйнуються, але зі значно меншою швидкістю, ніж при діабеті 1 типу. Супрун констатувала, що до пори такий стан можна підтримувати ліками, раціоном і навантаженнями, але з іншими пацієнти потребують ін'єкцій інсуліну.

Існує також MODY-діабет (maturity onset diabetes of young, діабет зрілого типу у молодих). Його викликають мутації в декількох генах, і в залежності від того, який саме ген не функціональний, варіює лікування: іноді інсулін потрібен, іноді потрібні медикаменти, іноді нічого.

Виділяють також діабет 3 типу - в разі цієї хвороби резистентність до інсуліну розвивається в нейронах головного мозку, і зростає ймовірність розвитку хвороби Альцгеймера.

Супрун зазначає, що у 1 з 20 вагітних жінок в третьому триместрі може розвинутися гестаційний діабет - проміжний стан, коли регуляція рівня глюкози стає проблематичною. Жінки, у яких був гестаційний діабет під час вагітності, згодом більше ризикують розвити діабет 2 типу.

"Як бачимо, цукровий діабет і його типи - складне питання. Навіть якщо ви прочитали цей пост, і не готові сказати, чим відрізняється подвійний діабет від гестаційного, важливо пам'ятати, що діабет 1 типу попередити не можна. Зате в 80% випадків діабету 2 типу можна запобігти", - зазначила Супрун, додавши, що в цьому випадку здоровий спосіб життя - найкраща профілактика.

Вона також дала ряд простих порад для профілактики діабету.

• підтримуйте здорову вагу. Надмірна вага, особливо в області талії (абдомінальний жир) - це ознака резистентності до інсуліну, що призводить до розвитку переддіабетичного стану. Талія повинна бути менша за стегна;

• збалансовано харчуйтеся. Особливою загрозою з точки зору ризику розвитку діабету 2 типу є споживання їжі з високим вмістом цукру. Віддавайте перевагу овочам, фруктам, ягодам, а не солодощам. Що б ви не пили, воно не повинно бути солодким;

• не паліть. Курці на 30-40% частіше розвивають діабет 2 типу, ніж люди, які не курять. Речовини, що містяться в сигаретному димі, провокують запалення, пошкодження і окислення клітин. Науково доведено, що це підвищує ризики появи діабету 2 типу;

• регулярно відвідуйте свого сімейного лікаря. Підвищений рівень цукру в крові - один з ранніх симптомів діабету. При наявності симптомів лікар направить вас на аналізи для визначення цього показника;

Нагадаємо, раніше Супрун розповіла, чим небезпечні немиті руки.