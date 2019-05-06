Янукович просит привлечь к дисциплинарной ответственности его госадвоката

Бывший Президент Виктор Янукович, поздравивший Зеленского с победой на выборах Президента, просит Окружной административный суд Киева обязать Высшую квалификационно-дисциплинаруню комиссию адвокатуры (ВКДКА) привлечь к дисциплинарной ответственности его государственного адвоката Ивана Ангелина.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск Виктора Януковича к Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры, третье лицо - Иван Ангелин", - сказано в нем.

Истец просит суд признать противоправным решение ВКДКА от 29 марта, которым Ангелину был возвращен статус адвоката.

Ранее он был привлечен к дисциплинарной ответственности за участие в деле Януковича, а именно - он был лишен права на занятие адвокатской деятельностью с последующим исключением из Единого реестра адвокатов Украины.

В марте 2018 года правоохранители начали расследовать возможное препятствование профессиональной деятельности государственного защитника Ивана Ангелина по предоставлению правовой помощи бывшему Президенту Виктору Януковичу при рассмотрении ходатайства прокуратуры о проведении специального (заочного) досудебного расследования.

7 февраля 2018 года адвокаты Януковича Александр Горошинский и Ольга Просянюк явились на судебное заседание, на котором рассматривался вопрос о проведении заочного расследования в отношении Януковича, и заявили о намерении представлять интересы экс-Президента и требовали отстранения от участия в заседании адвоката Ангелина.

Им было в этом отказано.

Как сообщали Українськi Новини, в Генпрокуратуре обрадовались желанию Януковича вернуться домой и пообещали задержать сразу после приезда.

Ранее суд отказался снять арест со счетов окружения Януковича в ВБР.