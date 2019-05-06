Янукович просит привлечь к дисциплинарной ответственности его госадвоката

Бывший Президент Виктор Янукович, поздравивший Зеленского с победой на выборах Президента, просит Окружной административный суд Киева обязать Высшую квалификационно-дисциплинаруню комиссию адвокатуры (ВКДКА) привлечь к дисциплинарной ответственности его государственного адвоката Ивана Ангелина.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.\r\n"В Окружной административный суд города Киева поступил иск Виктора Януковича к Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры, третье лицо - Иван Ангелин", - сказано в нем.\r\nИстец просит суд признать противоправным решение ВКДКА от 29 марта, которым Ангелину был возвращен статус адвоката.\r\nРанее он был привлечен к дисциплинарной ответственности за участие в деле Януковича, а именно - он был лишен права на занятие адвокатской деятельностью с последующим исключением из Единого реестра адвокатов Украины.\r\nВ марте 2018 года правоохранители начали расследовать возможное препятствование профессиональной деятельности государственного защитника Ивана Ангелина по предоставлению правовой помощи бывшему Президенту Виктору Януковичу при рассмотрении ходатайства прокуратуры о проведении специального (заочного) досудебного расследования.\r\n7 февраля 2018 года адвокаты Януковича Александр Горошинский и Ольга Просянюк явились на судебное заседание, на котором рассматривался вопрос о проведении заочного расследования в отношении Януковича, и заявили о намерении представлять интересы экс-Президента и требовали отстранения от участия в заседании адвоката Ангелина.\r\nИм было в этом отказано.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в Генпрокуратуре обрадовались желанию Януковича вернуться домой и пообещали задержать сразу после приезда.\r\nРанее суд отказался снять арест со счетов окружения Януковича в ВБР.