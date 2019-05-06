подписаться на рассылку
26.35 26.8
29.3 30
˟
06 мая 2019, понедельник, 19:17 230
Судебная власть 2019-05-06T19:18:22+03:00
Українські Новини
Янукович просит привлечь к дисциплинарной ответственности его госадвоката

Янукович просит привлечь к дисциплинарной ответственности его госадвоката

Виктор Янукович.
Виктор Янукович.

Бывший Президент Виктор Янукович, поздравивший Зеленского с победой на выборах Президента, просит Окружной административный суд Киева обязать Высшую квалификационно-дисциплинаруню комиссию адвокатуры (ВКДКА) привлечь к дисциплинарной ответственности его государственного адвоката Ивана Ангелина.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск Виктора Януковича к Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры, третье лицо - Иван Ангелин", - сказано в нем.

Истец просит суд признать противоправным решение ВКДКА от 29 марта, которым Ангелину был возвращен статус адвоката.

Ранее он был привлечен к дисциплинарной ответственности за участие в деле Януковича, а именно - он был лишен права на занятие адвокатской деятельностью с последующим исключением из Единого реестра адвокатов Украины.

В марте 2018 года правоохранители начали расследовать возможное препятствование профессиональной деятельности государственного защитника Ивана Ангелина по предоставлению правовой помощи бывшему Президенту Виктору Януковичу при рассмотрении ходатайства прокуратуры о проведении специального (заочного) досудебного расследования.

7 февраля 2018 года адвокаты Януковича Александр Горошинский и Ольга Просянюк явились на судебное заседание, на котором рассматривался вопрос о проведении заочного расследования в отношении Януковича, и заявили о намерении представлять интересы экс-Президента и требовали отстранения от участия в заседании адвоката Ангелина.

Им было в этом отказано.

Как сообщали Українськi Новини, в Генпрокуратуре обрадовались желанию Януковича вернуться домой и пообещали задержать сразу после приезда.

Ранее суд отказался снять арест со счетов окружения Януковича в ВБР.

Больше новостей о: Виктор Янукович Окружной административный суд Киева Госадвокат

Архив
Новости
Автобус в реке. Фото: ГосЧС
Падение в реку автобуса с туристами из Беларуси на Прикарпатье: трое погибших, женщина в тяжелом состоянии 20:14
Начальник управления Нацполиции в Кировоградской области заработал почти 900 000 гривен за год 20:10
Полк "Азов" отметил пятую годовщину основания 19:53
Прокурор Кировоградской области Коваленко держит наличкой десятки тысяч долларов и евро 19:42
Первый зампрокурора Запорожской области заработал за год в 3,5 раза меньше жены и дочери 19:41
больше новостей
Петр Порошенко. Фото: сайт Президента Украины
Порошенко вызвали на допрос в ГПУ на 7 мая 14:14
Ирина и Юрий Луценко.
Летели бизнес-классом: семью Луценко в элитных брендах заметили в аэропорту Рима 21:20
Посреди ночи в Киев придет мощная гроза с юго-запада, - синоптик 00:18 Карта
Сегодня Антипасха: традиции и значение праздника 06:10
Секретарь Ровенского горсовета Паладийчук задекларировал 67,8 тыс. долларов и 17,9 тыс. евро в личном сейфе 21:18
больше новостей
Петр Порошенко. Фото: сайт Президента Украины
Порошенко вызвали на допрос в ГПУ на 7 мая 14:14
Смертельное ДТП под Винницей.
В смертельном ДТП в Винницкой области погибли четыре человека 15:55
Посреди ночи в Киев придет мощная гроза с юго-запада, - синоптик 00:18 Карта
полковник Александр Астахов. Фото: пресс-служба командования Воздушных сил Вооруженных сил
Правоохранители изъяли дома у одного из руководителей Воздушных сил 2 млн рублей и секретные документы: полный перечень 12:54
В команде Зеленского планируют обязать всех украинцев сдавать налоговые декларации 14:20
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok