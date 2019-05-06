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  • Новый командующий операцией Объединенных сил задекларировал 178 тыс. гривен на банковских счетах
06 мая 2019, понедельник, 18:48 2858
Политика 2019-05-06T19:18:23+03:00
Українські Новини
Новый командующий операцией Объединенных сил задекларировал 178 тыс. гривен на банковских счетах

Новый командующий операцией Объединенных сил задекларировал 178 тыс. гривен на банковских счетах

Александр Сырский. Фото: 112
Александр Сырский. Фото: 112

Командующий операции Объединенных сил (ООС) Александр Сырский задекларировал 646 тыс. гривен доходов, 10 тыс. долларов наличных и 178 тыс. гривен на банковских счетах за 2018 год.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

Среди доходов Сырский указал 632 тыс. гривен зарплаты на основном месте работы в Генеральном штабе, 6 350 гривен социальной помощи участникам АТО, 1 265 гривен разовой денежной помощи от Генштаба, 6 350 – подарок в неденежной форме.

На счетах в "Государственном экспортно-импортном банке" у него имеется 80 тыс. гривен, в Приватбанке – 85,4 тыс. гривен, в Ощадбанке – 12,5 тыс. гривен.

Супруга Сырского Тамара Харченко задекларировала 17,8 тыс. гривен доходов, его тесть Иван Харченко – 32,5 тыс. гривен пенсии.

Сырский владеет земельным участком площадью 1 000 кв. м в Киевской области и пользуется служебной квартирой в Киеве, предоставленной Министерством обороны.

У супруги в Шамраевке Киевской области имеется 2 земельных участка площадью 2 015 кв. м и 467 кв. м и дом площадью 152,9 кв. м.

У нового командующего ООС имеется автомобиль Renault Megan 2017 года выпуска за 611 тыс. гривен, у тестя – ВАЗ 21074 2002 года выпуска за 21,7 тыс. гривен.

Также в объектах незавершенного строительства у Сырского числится машиноместо площадью 13,7 кв. м в Киеве.

Как сообщали Українськi Новини, Наев занимал должность командующего ООС с марта 2018 года.

Также с 30 апреля 2018 года вместо АТО на территории Донбасса проводится Операция объединенных сил (ООС).

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