24 населених пункти знеструмлені через негоду у Львівській області

24 населених пункти знеструмлені з-за сильного вітру і дощу 6 травня у Львівській області. Про це Українським Новинам повідомив представник Львівської обласної державної адміністрації. Знеструмлено 9 ліній електропередачі 6-10кВ.

Найбільше населених пунктів без електроенергії – у Перемишлянському районі області (13).

Ведуться роботи по відновленню енергопостачання.

До ремонтних робіт залучено 10 бригад енергопостачальної компанії "Львівобленерго" у складі 47 осіб та 12 одиниць техніки.

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок в Україні похолодає.