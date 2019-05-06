24 населених пункти знеструмлені через негоду у Львівській області

24 населених пункти знеструмлені з-за сильного вітру і дощу 6 травня у Львівській області. Про це Українським Новинам повідомив представник Львівської обласної державної адміністрації. Знеструмлено 9 ліній електропередачі 6-10кВ.\r\nНайбільше населених пунктів без електроенергії – у Перемишлянському районі області (13).\r\nВедуться роботи по відновленню енергопостачання.\r\nДо ремонтних робіт залучено 10 бригад енергопостачальної компанії "Львівобленерго" у складі 47 осіб та 12 одиниць техніки.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у вівторок в Україні похолодає.