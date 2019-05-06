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06 травня 2019, понеділок, 17:30 18
Події 2019-05-06T17:38:40+03:00
Українські Новини
24 населених пункти знеструмлені через негоду у Львівській області

24 населених пункти знеструмлені через негоду у Львівській області

24 населених пункти знеструмлені з-за сильного вітру і дощу 6 травня у Львівській області. Про це Українським Новинам повідомив представник Львівської обласної державної адміністрації. Знеструмлено 9 ліній електропередачі 6-10кВ.

Найбільше населених пунктів без електроенергії – у Перемишлянському районі області (13).

Ведуться роботи по відновленню енергопостачання.

До ремонтних робіт залучено 10 бригад енергопостачальної компанії "Львівобленерго" у складі 47 осіб та 12 одиниць техніки.

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок в Україні похолодає.

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