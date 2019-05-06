Порошенко призначив командувачем ООС Сирського замість Наєва

Президент Петро Порошенко призначив командувачем операції Об'єднаних сил (ООС) Олександра Сирського замість Сергія Наєва.\r\nПро це Порошенко повідомив в Донецькій області, передають Українські Новини.\r\n"За пропозицією міністра оборони Степана Полторака і начальника Генерального штабу Віктора Муженка було прийнято рішення про ротацію керівництва ООС і я прийняв рішення підтримати рішення Міноборони і призначити Олександра Сирського керівником ООС", - сказав Президент.\r\nДо цього Сирський обіймав посаду заступника глави Генштабу, брав активну участь в Антитерористичній операції на Донбасі і очолював АТО.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Наєв обіймав посаду командувача ООС з березня 2018 року.\r\nТакож з 30 квітня 2018 року замість АТО на території Донбасу проводиться Операція об'єднаних сил (ООС).\r\nЗакон про забезпечення суверенітету на Донбасі набув чинності.\r\nКрім того, Порошенко попросив вибачення за передвиборчу обіцянку завершити АТО за години.