Порошенко призначив командувачем ООС Сирського замість Наєва

Президент Петро Порошенко призначив командувачем операції Об'єднаних сил (ООС) Олександра Сирського замість Сергія Наєва.

Про це Порошенко повідомив в Донецькій області, передають Українські Новини.

"За пропозицією міністра оборони Степана Полторака і начальника Генерального штабу Віктора Муженка було прийнято рішення про ротацію керівництва ООС і я прийняв рішення підтримати рішення Міноборони і призначити Олександра Сирського керівником ООС", - сказав Президент.

До цього Сирський обіймав посаду заступника глави Генштабу, брав активну участь в Антитерористичній операції на Донбасі і очолював АТО.

Як повідомляли Українські Новини, Наєв обіймав посаду командувача ООС з березня 2018 року.

Також з 30 квітня 2018 року замість АТО на території Донбасу проводиться Операція об'єднаних сил (ООС).

Закон про забезпечення суверенітету на Донбасі набув чинності.

Крім того, Порошенко попросив вибачення за передвиборчу обіцянку завершити АТО за години.