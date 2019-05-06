Суд отказал НБУ в снятии ареста с активов Коломойского

Киевский апелляционный суд отказал Национальному банку в удовлетворении жалобы о снятии ареста с активов компаний, связанных с бывшим владельцем Приватбанка Игорем Коломойским.

Об этом говорится в определении суда от 17 апреля, передают Українські Новини.

Суд сохранил арест активов, которые были переданы в ипотеку/залог НБУ в качестве обеспечения выполнения обязательств Приватбанка по кредитам рефинансирования.

В частности, под арестом находятся зерновой терминал "Бориваж", 15 земельных участков по адресу Яремче, Поляница (Ивано-Франковская область), где расположен горнолыжный курорт "Буковель", отель "Жовтневый" в Днепре, ангар для обслуживания самолетов, 34 земельных участка в Одесской области, более 1 тыс. единиц железнодорожного подвижного состава, а также многочисленные квартиры и нежилые помещения.

В ходе судебного процесса представитель НБУ настаивал на том, что арест этих активов необходимо отменить, поскольку Печерский районный суд Киева в 2017 году уже наложил арест на то же самое имущество и такая мера пресечения является действующей.

Повторный арест активов делает невозможным удовлетворение его требований за счет предмета ипотеки (залога), в том числе, путем реализации внесудебного способа обращения взыскания.

Как сообщали Українські Новини, Коломойский пообещал не обращаться к Зеленскому с просьбами.

Окружной административный суд Киева 18 апреля отменил национализацию Приватбанка, а также принял решение относительно процедуры национализации Приватбанка по делу №826/13813/17, которым полностью удовлетворил иск подконтрольной Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd.

Печерский районный суд Киева 20 апреля принял решение расторгнуть договор личного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка, полученным до вхождения в капитал банка государства.