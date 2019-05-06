підписатися на розсилку
26.35 26.8
29.3 30
˟
  • Головна
  • Новини
  • Події
  • У Карпатах вантажний автомобіль з туристами звалився в річку з 40-метрової висоти
06 травня 2019, понеділок, 13:17 76
Події 2019-05-06T16:30:04+03:00
Українські Новини
У Карпатах вантажний автомобіль з туристами звалився в річку з 40-метрової висоти

У Карпатах вантажний автомобіль з туристами звалився в річку з 40-метрової висоти

На місці події працюють 10 чоловік. Фото: if.dsns.gov.ua
На місці події працюють 10 чоловік. Фото: if.dsns.gov.ua

Автомобіль з туристами перекинувся і впав з висоти 40 м в річку в с селі Красник Івано-Франківської області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій, передають Українські Новини.

Згідно з ним, в автомобілі перебувало було 23 людини, з них 14 осіб врятувалися самостійно, 3 осіб врятовано співробітниками ДСНС і спрямовано в лікувальні установи.

Доля 6 осіб залишається невідомою.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

На місці події працюють 10 осіб та 2 од. техніки Держслужби, додатково спрямовано 15 осіб та 3 од. техніки.

if.dsns.gov.uaНа місці події працюють 10 чоловік. Фото: if.dsns.gov.ua

Також 9 лютого рятувальники знайшли 3 туристів,заблукали в Карпатах.

19 січня на Львівщині в горах заблукали двоє туристів, один з них загинув.

Перед цим трі спортсмени з Києва заблукали на Говерлі, їх врятували.

Більше новин про: дснс

Архів
Новини
12 річна дівчинка померла від кору 16:25
1399 осіб захворіли на кір з 25 квітня по 2 травня 16:25
Відео дня: Під час промови Порошенка в Авдіївці війська поруч із ним втратила свідомість 16:22
Суд відмовився заборонити виїзд за кордон Насірову 16:04
Військовим на передовій збільшать доплати на 5 тис. гривень: Порошенко дав доручення Полтораку 15:45
більше новин
Ірина і Юрій Луценко.
Летіли бізнес-класом: родину Луценків в елітних брендах помітили в аеропорту Риму 21:20
НАБУ і команда Коломойського готують спільні дії у справі "Роттердам+", - Корольчук 13:31
Порошенка викликали на допит в ГПУ на 7 травня 14:14
Секретар Рівненської міськради Паладійчук задекларував 67,8 тис. доларів і 17,9 тис. євро в особистому сейфі 21:18
На зустрічі з Зеленським з парламентаріїв найконструктивнішим був Новинський, - Чаплига 13:46
більше новин
Загоряння літака в Шереметьєво: загинули щонайменше 13 людей 21:14
Добавки кальцію не допоможуть від ламкого волосся і нігтів, але допоможуть добавки цинку, - Супрун 22:50
Зеленський вимагає від Парубія проведення інавгурації 19 травня, щоб уникнути "вакууму влади" 23:37 Документ
Посеред ночі до Києва прийде потужна гроза з південного заходу, - синоптик 00:18 Карта
У понеділок погода у Києві буде теплою і дощовою 13:22
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok