У Карпатах вантажний автомобіль з туристами звалився в річку з 40-метрової висоти

Автомобіль з туристами перекинувся і впав з висоти 40 м в річку в с селі Красник Івано-Франківської області.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з ним, в автомобілі перебувало було 23 людини, з них 14 осіб врятувалися самостійно, 3 осіб врятовано співробітниками ДСНС і спрямовано в лікувальні установи.\r\nДоля 6 осіб залишається невідомою.\r\nПошуково-рятувальні роботи тривають.\r\nНа місці події працюють 10 осіб та 2 од. техніки Держслужби, додатково спрямовано 15 осіб та 3 од. техніки.\r\n\r\n\r\nНа місці події працюють 10 чоловік. Фото: if.dsns.gov.ua\r\nТакож 9 лютого рятувальники знайшли 3 туристів,заблукали в Карпатах.\r\n19 січня на Львівщині в горах заблукали двоє туристів, один з них загинув.\r\nПеред цим трі спортсмени з Києва заблукали на Говерлі, їх врятували.