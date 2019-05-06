У Карпатах вантажний автомобіль з туристами звалився в річку з 40-метрової висоти

Автомобіль з туристами перекинувся і впав з висоти 40 м в річку в с селі Красник Івано-Франківської області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій, передають Українські Новини.

Згідно з ним, в автомобілі перебувало було 23 людини, з них 14 осіб врятувалися самостійно, 3 осіб врятовано співробітниками ДСНС і спрямовано в лікувальні установи.

Доля 6 осіб залишається невідомою.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

На місці події працюють 10 осіб та 2 од. техніки Держслужби, додатково спрямовано 15 осіб та 3 од. техніки.

На місці події працюють 10 чоловік. Фото: if.dsns.gov.ua

Також 9 лютого рятувальники знайшли 3 туристів,заблукали в Карпатах.

19 січня на Львівщині в горах заблукали двоє туристів, один з них загинув.

Перед цим трі спортсмени з Києва заблукали на Говерлі, їх врятували.