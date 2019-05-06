подписаться на рассылку
26.35 26.8
29.3 30
˟
06 мая 2019, понедельник, 12:30 534
Кабмин 2019-05-06T12:30:42+03:00
Українські Новини
Розенко не увидел в 2018 году ни одного случая антисемитского насилия

Розенко не увидел в 2018 году ни одного случая антисемитского насилия

Знак евреи. Скриншот PA
Знак евреи. Скриншот PA

Вице-премьер-министр Павел Розенко заявляет, что более 120 тыс. евреев и лиц с еврейскими корнями проживают в Украине.

Об этом он сказал входе Киевского еврейского форума, передают Українські Новини.

"По нашим оценкам, более 120 тыс. евреев и лиц с еврейскими корнями сегодня живут в Украине. Безусловно, одним из приоритетов нашего государства является обеспечение всех этнических групп, общин, включительно с еврейской, всеми необходимыми условиями их развития",- сказал он.

Розенко подчеркнул, что Украина осуждают любые проявления нетолерантности и антисемитизма как на национальном, так и на международном уровне и присоединяется ко всем соответствующим заявлениям в рамках Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Европейского Союза.

"В Украине на протяжении 2018 года не было зафиксировано ни одного случая антисемитского насилия, как и за 2017 год, и мы можем этим гордиться. К сожалению, мы имеем сегодня определенные проявления вандализма определенного антисемитского направления, но и они уменьшаются. Они надлежащим образом расследуются и рассматриваются в судебном порядке",- отметил вице-премьер.

Как сообщали Українські Новини, в мае 2018 года директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский заявил о создании списка антисемитов и ксенофобов.

Тем временем, посол Израиля шокирован решением Львова объявить 2019 годом Бандеры.

Больше новостей о: Евреи Антисемитизм Павел Розенко

Архив
Новости
Директор теруправления ГБР живет на одну зарплату, а его жена бесплатно пользуется LEXUS 14:15
Порошенко вызвали на допрос в ГПУ на 7 мая 14:14
Луценко не видит юридических и моральных оснований уходить в отставку 14:01
Западные партнеры требуют ускорить реформирование рынка электроэнергии, – американское издание Politico 13:31
НАБУ и команда Коломойского готовят совместные действия по делу "Роттердам+", - Корольчук 13:31
больше новостей
Ирина и Юрий Луценко.
Летели бизнес-классом: семью Луценко в элитных брендах заметили в аэропорту Рима 21:20
Посреди ночи в Киев придет мощная гроза с юго-запада, - синоптик 00:18 Карта
Сегодня Антипасха: традиции и значение праздника 06:10
Секретарь Ровенского горсовета Паладийчук задекларировал 67,8 тыс. долларов и 17,9 тыс. евро в личном сейфе 21:18
В Сумах маршрутка насмерть сбила ребенка 18:47
больше новостей
Смертельное ДТП под Винницей.
В смертельном ДТП в Винницкой области погибли четыре человека 15:55
Посреди ночи в Киев придет мощная гроза с юго-запада, - синоптик 00:18 Карта
Добавки кальция не помогут от ломких волос и ногтей, но помогут добавки цинка, - Супрун 22:50
Секретарь горсовета Кропивницкого владеет 15 компаниями, 3 квартирами и 2 домами 20:18
"Динамо" и "Александрия" сыграли вничью на "Олимпийском": видео голов 19:01
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok