Розенко не увидел в 2018 году ни одного случая антисемитского насилия

Вице-премьер-министр Павел Розенко заявляет, что более 120 тыс. евреев и лиц с еврейскими корнями проживают в Украине.

Об этом он сказал входе Киевского еврейского форума, передают Українські Новини.

"По нашим оценкам, более 120 тыс. евреев и лиц с еврейскими корнями сегодня живут в Украине. Безусловно, одним из приоритетов нашего государства является обеспечение всех этнических групп, общин, включительно с еврейской, всеми необходимыми условиями их развития",- сказал он.

Розенко подчеркнул, что Украина осуждают любые проявления нетолерантности и антисемитизма как на национальном, так и на международном уровне и присоединяется ко всем соответствующим заявлениям в рамках Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Европейского Союза.

"В Украине на протяжении 2018 года не было зафиксировано ни одного случая антисемитского насилия, как и за 2017 год, и мы можем этим гордиться. К сожалению, мы имеем сегодня определенные проявления вандализма определенного антисемитского направления, но и они уменьшаются. Они надлежащим образом расследуются и рассматриваются в судебном порядке",- отметил вице-премьер.

Как сообщали Українські Новини, в мае 2018 года директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский заявил о создании списка антисемитов и ксенофобов.

Тем временем, посол Израиля шокирован решением Львова объявить 2019 годом Бандеры.