В порт Одессы прибыл военный корабль Великобритании

Корабль ВМС Великобритании HMS Echo зашел в порт Одессы. Об этом сообщает ТСН.

Срок пребывания корабля в украинском порту составит трое суток.

"За эти три дня британские моряки сыграют футбольный матч с украинцами. На борт корабля поднимутся украинские курсанты для изучения корабля. Также корабль Echo проведет учения с украинскими бронекатерами", – говорится в сообщении.

Это уже не первый визит Echo в Одессу. Ранее он уже побывал в порту в декабре 2018 года. Тогда он провел маневры типа PASSEX с фрегатом Гетьман Сагайдачный.

HMS Echo предназначен для проведения разведывательных операций в поддержку подводных лодок или десантных кораблей. Может предоставлять информацию в режиме реального времени. Кроме того, он может служить платформой для управления задачами по разминированию.

Корабль был принят на вооружение в марте 2003 года. Имеет длину 91 метр, ширину 17 и осадку 5,5 метров. Водоизмещение около 4000 тонн. Скорость 15 узлов. Экипаж 72 человека. Для долговременного нахождения в одной точке оснащен так называемыми азимутальными двигателями. Вооружение состоит из трех шестиствольных 7,62 мм пулеметов M134 Minigun, двух 20 мм зенитных скорострельных пушек Эрликон и четырех крупнокалиберных пулеметов.

Как сообщали Українські Новини, 19 февраля американский эсминец Donald Cook с ракетами снова вошел в Черное море.

В последний раз USS Donald Cook посетил Черное море в январе 2019 года. Он посетил Батуми, Грузию, и провел там учения с двумя грузинскими кораблями береговой охраны.

Тем временем НАТО значительно увеличило интенсивность захода военных кораблей в Черное море.