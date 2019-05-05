Секретарь горсовета Кропивницкого владеет 15 компаниями, 3 квартирами и 2 домами

Секретарь городского совета Кропивницкого Андрей Табалов задекларировал 1 645 521 гривну доходов за 2018 год.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

Согласно информации в декларации, зарплата Табалова составила 552 431 гривну, роялти – 900 000 гривен, проценты от депозитов в банках – 186 гривен, кредитный лимит – 175 466 гривен, страховые выплаты – 17 438 гривен.

Его жена Ксения Табалова задекларировала доход от занятия предпринимательской деятельностью – 924 769 гривен, бонусы – 132 гривны, проценты от депозитов в банках – 8 678 гривен, кредитный лимит – 1 681 963 гривны.

Табалов задекларировал наличными 600 000 гривен, 104 000 долларов и 39 000 евро, его жена 85 000 гривен и 11 000 долларов.

Он хранит на депозитах в банках 230 947 гривен и 1 297 долларов, его жена - 65 584 гривны, 5 010 рублей и 73 доллара.

Секретарь горсовета задекларировал 15 компаний и 2 свидетельства на знак для товаров и услуг.

В собственности Табалова жилой дом площадью 505,4 кв. м в Кропивницком, жилой дом площадью 559,6 кв. м в Кропивницком, квартира площадью 49,7 кв. м в Кропивницком, гараж площадью 21,5 кв. м в Кропивницком, квартира площадью 27,96 кв. м в Кропивницком, квартира площадью 55,1 кв. м в Кропивницком, у его жены – арендованное нежилое помещение площадью 169,4 кв. м в Кропивницком.

Он владеет легковыми автомобилями Mitsubushi L200 2009 года выпуска, Toyota Land Cruiser 200 2013 года, также он арендует автомобиль Toyota Land Cruiser 200 2017 года выпуска, прицеп-платформа 2011 года выпуска, моторное судно Stingray 180 RX 2006 года выпуска, у его жены – легковой автомобиль Land Rover Range Rover 2012 года выпуска.

Как сообщали Українські Новини, секретарь Криворожского горсовета Маляренко задекларировал 1,3 млн гривен доходов за 2018 год.