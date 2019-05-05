В Германии за отказ вакцинировать детей от кори хотят штрафовать на 2500 евро

В Германии разработан законопроект, который предполагает штрафовать на 2,5 тысячи евро тех, кто не сделал прививки, а также не допускать непривитых детей в детские сады.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан в интервью Bild.

"Мы хотим защитить всех детей от заражения корью. Поэтому все, кто ходит в детский сад или в школу, должны быть привиты. Те, кто туда только записываются, должны будут доказать наличие прививок", - сказал Шпан.

По словам министра, родители детей, которые уже ходят в школу или детский сад, должны будут представить документ о сделанных прививках до июля 2020 года.

По официальным данным, от кори в Германии привиты 93% детей, Шпан хочет, чтобы таких было, по меньшей мере, 95%.

Как сообщали Українські Новини, количество больных корью в Украине увеличилось в 500 раз за последние 3 года.

Тем временем, Украина попала в топ-3 стран с самой высокой заболеваемостью корью.