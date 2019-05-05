Возле Криворожской ТЭС области парень с детьми застрял в болоте

Недалеко от ТЭС Кривого Рога парень и двое несовершеннолетних детей застряли в болоте. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Спасателям позвонил парень, который вместе с 2 детьми по пути на рыбалку застрял в грунте болотистой местности. Это случилось возле Криворожской ТЭС.

На место происшествия прибыли сотрудники 20 и 51 спасательных частей и полицейские. Они пытались найти людей.

Спасатели в защитных костюмах при помощи веревки спасли 21-летнего парня и двух подростков 15 и 14 лет. Их состояние здоровья удовлетворительное. От госпитализации они отказались.

Как сообщали Українські Новини, в Киевской области рыбак вытащил из-под льда умирающую собак.

Также под Киевом спасатели вытащили лисенка из браконьерской "петли".