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05 мая 2019, воскресенье, 09:36 212
Происшествия 2019-05-05T12:30:03+03:00
Українські Новини
Возле Криворожской ТЭС области парень с детьми застрял в болоте

Возле Криворожской ТЭС области парень с детьми застрял в болоте

В колонии введен режим особых условий. Фото: facebook.com/adkvsu
В колонии введен режим особых условий. Фото: facebook.com/adkvsu

Недалеко от ТЭС Кривого Рога парень и двое несовершеннолетних детей застряли в болоте. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Спасателям позвонил парень, который вместе с 2 детьми по пути на рыбалку застрял в грунте болотистой местности. Это случилось возле Криворожской ТЭС.

На место происшествия прибыли сотрудники 20 и 51 спасательных частей и полицейские. Они пытались найти людей.

Спасатели в защитных костюмах при помощи веревки спасли 21-летнего парня и двух подростков 15 и 14 лет. Их состояние здоровья удовлетворительное. От госпитализации они отказались.

Как сообщали Українські Новини, в Киевской области рыбак вытащил из-под льда умирающую собак.

Также под Киевом спасатели вытащили лисенка из браконьерской "петли".

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