Боевики 16 раз обстреляли позиции ООС, ранен украинский военный

Боевики незаконных вооруженных формирований 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"4 мая вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды - с применением запрещенных Минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия …Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения" - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети в воскресенье утром.

Боевики НВФ применили вооружения, запрещенные Минскими соглашениями.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 12 раз обстрелял позиции Объединенных сил: из 82 мм минометов - вблизи города Авдеевка; четыре раза из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - около населенных пунктов Марьинка, Новомихайловка, Каменка и Лебединское; из станковых противотанковых гранатометов - вблизи села Чермалык; дважды из подствольных гранатометов - вблизи населенных пунктов Пески и Марьинка; из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - у населенного пункта Талаковка; трижды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - около населенных пунктов Лебединское и Новотроицкое" – отметили в штабе ООС.

Также обстрелам подверглись населенные пункты Зайцево, Луганск, Новоалександровка, Золотое-4.

"С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял наши позиции вблизи населенного пункта Лебединское. Из вооружения боевых машин пехоты и гранатометов различных систем враг обстрелял позиции Объединенных сил у населенного пункта Новоалександровка в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север"", – подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки двое боевиков НВФ были уничтожены, еще двое - ранены.

Как сообщали Українські Новини, Объединенные силы продвинулись на километр под Луганском и заняли выгодные позиции.

Тем временем, вчера под чередой обстрелов на Донбассе ранены двое украинских военных.