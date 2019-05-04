Видео дня: в центре Киева прошел масштабный "Марш за науку" при участии Супрун

Сегодня, 4 мая, в центре Киева прошла масштабная акция в поддержку научной реформы "Марш за науку" при участии и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун. Об этом сообщает "Цензор. НЕТ", опубликовав соответствующее видео.\r\nОрганизаторы мероприятия утверждают, что целью мероприятия является напомнить, что в Украине есть умные люди, ученые, разработчики и научная школа мирового уровня.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=nUER0LuuX_g#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nОтмечается, что украинские ученые ждут от правительства полноценного запуска Национального Фонда Исследований, учреждения нового типа, которое будет давать деньги настоящим ученым и лучшим лабораториям через прозрачный конкурс под контролем топовых украинских ученых.\r\n"Уничтожение украинской науки - угроза экономике, имиджу и национальной безопасности Украины", - подчеркнули активисты.\r\nУчастники акции прошли от парка Шевченко до Майдана Незалежности.\r\nВ акции приняла участие и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=7z3WGR7FQzY#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nТакже на Майдане Незалежности активисты провели перформанс по запуску в космос вареника по теории украинского псевдоученого Тесли. Но вареник не полетел.\r\n\r\nМарш за науку в Киеве. Фото: Цензор.НЕТ\r\nКак сообщали Українські Новини, также в Киеве прошел марш за легализацию хранения каннабиса.\r\nРанее в Киеве прошел марш ко Дню памяти трансгендеров.