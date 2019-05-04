подписаться на рассылку
26.35 26.8
29.3 30
˟
04 мая 2019, суббота, 19:38 320
Общество 2019-05-04T19:38:18+03:00
Українські Новини
Видео дня: в центре Киева прошел масштабный "Марш за науку" при участии Супрун

Видео дня: в центре Киева прошел масштабный "Марш за науку" при участии Супрун

Сегодня, 4 мая, в центре Киева прошла масштабная акция в поддержку научной реформы "Марш за науку" при участии и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун. Об этом сообщает "Цензор. НЕТ", опубликовав соответствующее видео.

Организаторы мероприятия утверждают, что целью мероприятия является напомнить, что в Украине есть умные люди, ученые, разработчики и научная школа мирового уровня.

Отмечается, что украинские ученые ждут от правительства полноценного запуска Национального Фонда Исследований, учреждения нового типа, которое будет давать деньги настоящим ученым и лучшим лабораториям через прозрачный конкурс под контролем топовых украинских ученых.

"Уничтожение украинской науки - угроза экономике, имиджу и национальной безопасности Украины", - подчеркнули активисты.

Участники акции прошли от парка Шевченко до Майдана Незалежности.

В акции приняла участие и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

Также на Майдане Незалежности активисты провели перформанс по запуску в космос вареника по теории украинского псевдоученого Тесли. Но вареник не полетел.

Марш за науку в Киеве. Фото: Цензор.НЕТМарш за науку в Киеве. Фото: Цензор.НЕТ

Как сообщали Українські Новини, также в Киеве прошел марш за легализацию хранения каннабиса.

Ранее в Киеве прошел марш ко Дню памяти трансгендеров.

Больше новостей о: Акции протеста Наука Марш Ульяна Супрун

Архив
Новости
Ляшко заявил, что вопрос инаугурации "второстепенный", поэтому он не пришел на встречу с Зеленским 20:23
Одесса выделила матпомощь для семей пленных в РФ моряков 20:07
Полиция начала расследовать жестокое избиение журналиста Комарова 19:53
Марш за науку в Киеве. Фото: Цензор.НЕТ
Видео дня: в центре Киева прошел масштабный "Марш за науку" при участии Супрун 19:38
Ровенский губернатор Муляренко задекларировал антикварные автомобили 19:23
больше новостей
Грозы, похолодание и жара: синоптик дала предварительный прогноз погоды на неделю 06:00 Карта
Магнитные бури в мае: самые опасные дни и как сохранить хорошее самочувствие 07:30 Инфографика
Субсидии на лето и монетизацию переоформят автоматически: подробности от Кабмина 07:29
На следующей неделе украинцы будут отдыхать в четверг и работать в субботу 06:30
Коломойский заявил, что "Майдан – это плохо" 08:10
больше новостей
Зеленский
3000 блогеров, телеведущих, актеров и студентов подались на конкурс спикера Президента 3еленского 12:44 Документ
Коломойский заявил, что "Майдан – это плохо" 08:10
Грозы, похолодание и жара: синоптик дала предварительный прогноз погоды на неделю 06:00 Карта
Новые платежки, пеня и "доступ в квартиру": что изменил для украинцев новый закон о ЖКУ 09:45
Субсидии на лето и монетизацию переоформят автоматически: подробности от Кабмина 07:29
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok