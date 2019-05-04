Видео дня: в центре Киева прошел масштабный "Марш за науку" при участии Супрун

Сегодня, 4 мая, в центре Киева прошла масштабная акция в поддержку научной реформы "Марш за науку" при участии и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун. Об этом сообщает "Цензор. НЕТ", опубликовав соответствующее видео.

Организаторы мероприятия утверждают, что целью мероприятия является напомнить, что в Украине есть умные люди, ученые, разработчики и научная школа мирового уровня.

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Отмечается, что украинские ученые ждут от правительства полноценного запуска Национального Фонда Исследований, учреждения нового типа, которое будет давать деньги настоящим ученым и лучшим лабораториям через прозрачный конкурс под контролем топовых украинских ученых.

"Уничтожение украинской науки - угроза экономике, имиджу и национальной безопасности Украины", - подчеркнули активисты.

Участники акции прошли от парка Шевченко до Майдана Незалежности.

В акции приняла участие и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

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Также на Майдане Незалежности активисты провели перформанс по запуску в космос вареника по теории украинского псевдоученого Тесли. Но вареник не полетел.

Марш за науку в Киеве. Фото: Цензор.НЕТ

Как сообщали Українські Новини, также в Киеве прошел марш за легализацию хранения каннабиса.

Ранее в Киеве прошел марш ко Дню памяти трансгендеров.