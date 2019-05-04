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04 мая 2019, суббота, 17:04 249
Происшествия 2019-05-04T17:09:19+03:00
Українські Новини
Неизвестный сообщил о минировании 8 отелей во Львове

Неизвестный сообщил о минировании 8 отелей во Львове

Неизвестный в субботу, 4 мая, сообщил о минировании 8 отелей во Львове. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Информация поступила в полицию на электронную почту.

Отели находятся на ул. Романчука, Городокской, Галицкой, Звенигородской, Сербской, Князя Романа, Тершаковцев и на пр. Свободы.

На место происшествия прибыли взрывотехники, проводится эвакуация.

Львов 4-5 мая празднует День города.

Как сообщали Українські Новини, неизвестный 28 апреля около 18:00 сообщил о минировании 7 храмов в центре Львова.

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