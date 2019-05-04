Неизвестный сообщил о минировании 8 отелей во Львове

Неизвестный в субботу, 4 мая, сообщил о минировании 8 отелей во Львове. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции во Львовской области.\r\nИнформация поступила в полицию на электронную почту.\r\nОтели находятся на ул. Романчука, Городокской, Галицкой, Звенигородской, Сербской, Князя Романа, Тершаковцев и на пр. Свободы.\r\nНа место происшествия прибыли взрывотехники, проводится эвакуация.\r\nЛьвов 4-5 мая празднует День города.\r\nКак сообщали Українські Новини, неизвестный 28 апреля около 18:00 сообщил о минировании 7 храмов в центре Львова.