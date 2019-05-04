Коболев заявил, что Украина ведет с США переговоры о поставках газа

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что Украина ведет переговоры с США о поставках американского газа. Об этом Коболев рассказал в интервью "Голосу Америки".

Так, в ответ на вопрос о возможности получения Украиной газа из США Коболев заявил, что ведутся переговоры.

"Мы ведем переговоры по этому поводу", - сказал Коболев.

Также Коболев отметил, что есть заинтересованность в этом вопросе с обеих сторон.

"И я должен сказать, что в этот раз мы подошли к этому вопросу очень близко. Это еще не окончательное решение, но заинтересованность с обеих сторон есть … Я надеюсь, что в ближайшее время эта заинтересованность трансформируется в конкретные потоки газа", - заявил глава "Нефтегаза".

Как сообщали Українські Новини, по словам Коболева, Москва начала переговоры с Украиной о транзите газа после выборов.

Тем временем, в мае должны состояться трехсторонние переговоры по транзиту газа через Украину.