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04 мая 2019, суббота, 08:15 634
Силовые структуры 2019-05-04T10:15:02+03:00
Українські Новини
Боевики ранили воинов ВСУ и понесли существенные потери в ответ

Боевики ранили воинов ВСУ и понесли существенные потери в ответ

Донбасс Фото: Штаб ООС Facebook
Донбасс Фото: Штаб ООС Facebook

За прошедшие сутки боевики 21 раз нарушили режим прекращения огня, из них 9 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов. 2 украинских военных получили ранения.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 4 мая.

"Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - заявили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты 17 раз обстреляли позиции ОС: 4 раза из 120 мм минометов, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле города Авдеевка.

Трижды из 120 и 82 мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле населенного пункта Новотроицкое; 5 раз из 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле города Марьинка.

Из 82 мм минометов - возле населенного пункта Березово; из вооружения боевых машин пехоты - вблизи населенного пункта Павлополь.

Трижды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенных пунктов Пищевик, Лебединское и Николаевка.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны четыре раза: из 82 мм минометов и автоматических станковых гранатометов - возле населенного пункта Золотое-4; из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле населенного пункта Новолуганское.

Из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - возле населенного пункта Майорск; из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - возле населенного пункта Шуми.

По данным разведки Объединенных сил, 3 мая один оккупант был уничтожен, еще четверо - ранены.

"С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции ОС в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток": из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле города Марьинка.

Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле села Лебединское.

Как сообщали Українські Новини, Объединенные силы продвинулись на километр под Луганском и заняли выгодные позиции.

Тем временем, вчера под чередой обстрелов на Донбассе ранены двое украинских военных.

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