Мэр Ровно Хомко владеет 4 земучастками и хранит почти 100 тыс. в валюте

Мэр Ровно Владимир Хомко задекларировал 900 204 гривен доходов за 2018 год.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

Согласно данным декларации, в 2018 году Хомко получил 614 527 гривен заработной платы, 173 648 гривен дохода от сдачи имущества в аренду, 887 гривен процентов от депозита и 111 342 гривны пенсии.

Также мэр Ровно указал в декларации 73 тыс. долларов и 15 тыс. евро наличных средств, а также 1 359 гривен на счетах в Приватбанке.

Хомко пользуется автомобилем Toyota Land Cruiser Prado 150, который принадлежит его дочери Оксане Артуньян.

Кроме того, он владеет 4 земельными участками (1 844, 2 500, 2 700 и 42 600 кв. м), квартирой (72,5 кв. м) и третью квартиры (общая площадь 90,1 кв. м).

Жена Хомко Мария в 2018 году получила 127 807 гривен доходов, из которых 93 690 гривны - зарплата, 5 347 гривен - проценты от Приватбанка, 26 195 гривен - пенсия, 2 575 гривен - дополнительное благо.

Кроме того, она имеет 59 тыс. долларов и 25 тыс. евро наличных средств, а также 55 581 и 1 785 гривен на счетах в Приватбанке и Укрэксимбанке.

Жена Хомко задекларировала жилой дом (261,3 кв. м), треть квартиры (общая площадь 90,1 кв. м) и земучасток (1 тыс. кв. м).

Как сообщали Українські Новини, председатель Кировоградского облсовета Черноиваненко за год получил почти миллион гривен доходов.

Тем временем, и.о. мэра Северодонецка Ткачук получил за год 90 тысяч гривен, но одолжил почти 450 тысяч.