Мер Рівного Хомко володіє 4 земділянками і зберігає майже 100 тис. у валюті

Мер Рівного Володимир Хомко задекларував 900 204 гривень доходів за 2018 рік.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.

Згідно з даними декларації, в 2018 році Хомко отримав 614 527 гривень заробітної плати, 173 648 гривень доходу від здачі майна в оренду, 887 гривень відсотків від депозиту та 111 342 гривні пенсії.

Також мер Рівного вказав у декларації 73 тис. доларів і 15 тис. євро готівкових коштів, а також 1 359 гривень на рахунках у Приватбанку.

Хомко користується автомобілем Toyota Land Cruiser Prado 150, який належить його дочці Оксані Артуньян.

Крім того, він володіє 4 земельними ділянками (1 844, 2 500, 2 700 і 42 600 кв. м), квартирою (72,5 кв. м) і третю квартири (загальна площа 90,1 кв. м).

Дружина Марія Хомко в 2018 році отримала 127 807 гривень доходів, з яких 93 690 гривень - зарплата, 5 347 гривень - відсотки від Приватбанку, 26 195 гривень - пенсія, 2 575 гривень - додаткове благо.

Крім того, вона має 59 тис. доларів і 25 тис. євро готівкових коштів, а також 55 581 і 1 785 гривень на рахунках у Приватбанку та Укрексімбанку.

Дружина Хомко задекларувала житловий будинок (261,3 кв. м), третина квартири (загальна площа 90,1 кв. м) та земельну ділянку (1 тис. кв. м).

Як повідомляли Українські Новини, голова Кіровоградської облради Черноіваненко за рік отримав майже мільйон гривень доходів.

Тим часом, в. о. мера Сєвєродонецька Ткачук отримав за рік 90 тисяч гривень, але позичив майже 450 тисяч.