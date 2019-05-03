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03 травня 2019, пʼятниця, 14:22 40
Політика 2019-05-03T15:45:02+03:00
Українські Новини
Радник Зеленського назвав пріоритет новообраного Президента у зовнішній політиці

Радник Зеленського назвав пріоритет новообраного Президента у зовнішній політиці

Александр Данилюк. Скриншот видео Facebook/Право на владу
Александр Данилюк. Скриншот видео Facebook/Право на владу

Пріоритетом новообраного Президента Володимира Зеленського у зовнішній політиці є активізація роботи "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина і Франція) для врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це сказав журналістам у Брюсселі (Бельгія) колишній міністр фінансів Олександр Данилюк, який у команді Зеленського курирує міжнародні відносини, фінанси, економіку та банківську політику, передають Українські Новини.

"Ключовим для нас пріоритетом (у зовнішній політиці) буде відновлення, активізація роботи "нормандського формату". Для нас тут важливіше не як можна швидше провести зустріч, а наповнити її змістом", - сказав Данилюк.

Він зазначив, що виборці Зеленського хочуть вирішення проблеми війни на Донбасі.

Також Данилюк зазначив, що завданням Зеленського є підготуватися до саміту Україна-Європейський Союз у липні (планується на 8 липня) і міжнародної конференції з підтримки реформ в Україні в Торонто (Канада).

Данилюк повідомив, що він із радником Зеленського Русланом Рябошапкою (курирує питання охорони права та антикорупційної політики) перебувають у Брюсселі на запрошення Європейської комісії та Європарламенту для обговорення перших кроків Зеленського на посаді Президента та його готовності відповідати на виклики, що стоять перед Україною.

Під час зустрічей вони в тому числі обговорюють підготовку до саміту Україна-ЄС.

Зі слів Данилюка, під час зустрічей у Брюсселі вони з Рябошапкою побачили розуміння того, що новий Президент України має дуже високий рівень підтримки українців і готовність європейських партнерів допомагати, зокрема, в питаннях безпеки.

Рябошапка та Данилюк також зазначили, що однією з перших законодавчих ініціатив Зеленського буде законопроект про відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення з пропозицією додаткових інструментів для нівелювання амністії незаконних капіталів.

Данилюк наголосив, що це рішення має бути прийнято найближчим часом, оскільки це одна з умов продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом і в Європейській комісії також цього чекають.

Як повідомляли Українські Новини, в Конгресі США озвучили вимоги Зеленського.

Раніше Зеленський заявив, що не планує звільняти Донбас військовим шляхом в разі обрання Президентом.

Також в інтерв'ю виданню "РБК-Україна" 18 квітня Зеленський повідомив, що вважає Володимира Путіна ворогом, не підпише закон про амністію бойовиків так званих "ДНР" і "ЛНР", і те, що у "Донбасу" не повинно бути особливого статусу.

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