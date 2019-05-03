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  • На оккупированных территориях Донбасса возник дефицит лекарств из-за отмененного российского гумконвоя
03 мая 2019, пятница, 13:36 1426
Политика 2019-05-03T13:36:23+03:00
Українські Новини
На оккупированных территориях Донбасса возник дефицит лекарств из-за отмененного российского гумконвоя

На оккупированных территориях Донбасса возник дефицит лекарств из-за отмененного российского гумконвоя

Дефицит лекарств возник в медучреждениях на оккупированных территориях Донбасса из-за отмены Россией запланированного к майским праздникам гумконвоя", - разведка Минобороны

Главное управление разведки Министерства обороны заявляет, что дефицит лекарств возник в медицинских учреждениях на оккупированных территориях Донбасса из-за отмены Россией запланированного к майским праздникам так называемого гуманитарного конвоя.

Об этом на брифинге сказал спикер Минобороны Максим Праута передают Українськi Новини.

"Из-за отмены гуманитарного конвоя, который РФ обычно отправляла к майским праздникам, возник критический дефицит лекарств в гражданских медучреждениях , что угрожает трагическими последствиями для определенной категории больных", - сообщил он.

При этом, по данным разведки, российские военные получают необходимый объем лекарств.

Как сообщали Українськi Новини, Главное управление разведки Министерства обороны заявляет, что Россия активизировала усилия по принудительному предоставлению российского гражданства боевикам самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик".

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