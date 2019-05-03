В SpaceX признали, что космическая капсула Dragon уничтожена

Космическая капсула Crew Dragon, которую должны были использовать в первом пилотируемом орбитальном полете космического корабля SpaceX, была полностью уничтожена во время недавних испытаний. Об этом сообщила в четверг, 2 мая, компания Илона Маска SpaceX, передает Радіо Свобода.

Причина аварии до сих пор остается неизвестной.

Капсула Crew Dragon, на которой компания Илона Маска SpaceX собирается отправлять людей на Международную космическую станцию (МКС), была серьезно повреждена в результате аварии во время испытаний вспомогательных двигателей аппарата. Капсула была охвачена пламенем после нештатной ситуации. По словам очевидцев, дым из испытательной площадки космодрома на мысе Канаверал во Флориде было видно издалека.

Напомним, огневые испытания космического корабля Dragon SpaceX завершились аварией во Флориде.

Ранее SpaceX успешно запустила свою самую мощную ракету Falcon Heavy со спутником.