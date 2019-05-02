Первый зам кировоградского губернатора Коваленко заработал 700 000 гривен, а еще получил доход от аренды и депозитов

Первый зам кировоградского губернатора Коваленко заработал 700 000 гривен, а еще получил доход от аренды и деп

Первый заместитель председателя Кировоградской областной государственной администрации Сергей Коваленко задекларировал 674 132 гривны доходов за 2018 год.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

Зарплата Коваленко составила 594 785 гривен, доход от предоставления имущества в аренду - 14 286 гривен, проценты от депозитов в банках – 65 061 гривна.

Он задекларировал наличными 700 000 гривен.

В собственности первого замгубернатора находится квартира площадью 62,1 кв. м в Александрии Кировоградской области и 2 земельных участка (9 670 и 40 291 кв. м).

Коваленко не владеет транспортными средствами.

Как сообщали Українськi Новини, кировоградский губернатор Кузьменко задекларировал 3 миллиона гривен, из которых 2,6 - дивиденды. Тем временем Порошенко обещал ликвидировать должности губернаторов.