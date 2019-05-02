Первый зам кировоградского губернатора Коваленко заработал 700 000 гривен, а еще получил доход от аренды и депозитов

Первый заместитель председателя Кировоградской областной государственной администрации Сергей Коваленко задекларировал 674 132 гривны доходов за 2018 год.\r\nОб этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.\r\nЗарплата Коваленко составила 594 785 гривен, доход от предоставления имущества в аренду - 14 286 гривен, проценты от депозитов в банках – 65 061 гривна.\r\nОн задекларировал наличными 700 000 гривен.\r\nВ собственности первого замгубернатора находится квартира площадью 62,1 кв. м в Александрии Кировоградской области и 2 земельных участка (9 670 и 40 291 кв. м).\r\nКоваленко не владеет транспортными средствами.\r\nКак сообщали Українськi Новини, кировоградский губернатор Кузьменко задекларировал 3 миллиона гривен, из которых 2,6 - дивиденды. Тем временем Порошенко обещал ликвидировать должности губернаторов.