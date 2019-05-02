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02 мая 2019, четверг, 23:07 232
Происшествия 2019-05-02T23:07:51+03:00
Українські Новини
После Пасхи больше 50 нацгвардейцев отравились во Львове

После Пасхи больше 50 нацгвардейцев отравились во Львове

Во Львове выясняют причину отравления 57 бойцов Национальной гвардии. Об этом сообщает ТСН. Первые больные, контрактники и срочники, в состоянии средней тяжести начали поступать в военный госпиталь сразу после Пасхи. 

У всех пострадавших были симптомы пищевого отравления. Обедали солдаты как в столовой воинской части, так и привезенными из дома продуктами. Врачи уверяют, что сейчас состояние всех больных удовлетворительное.

По факту небрежного отношения к военной службе военная прокуратура открыла уголовное производство. Что стало причиной отравления, должно стать известно на днях после лабораторных заключений.

"Ели все по-разному, часть большая, поступили только 57 человек. Часть была в нарядах на охране, в часть приезжали родители, там и торты, и колбасы были, все было. Найти одну причину практически не удалось", - прокомментировал ситуацию врач-инфекционист военного госпиталя Нацгвардии Михаил Венгрен.

Как сообщали Українські Новини, во Львове в ясельной группе детсада отравились 10 детей.

Также полиция начала расследовать острое отравление 7 детей в ТРЦ Бердянска.

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