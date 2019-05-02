После Пасхи больше 50 нацгвардейцев отравились во Львове

Во Львове выясняют причину отравления 57 бойцов Национальной гвардии. Об этом сообщает ТСН. Первые больные, контрактники и срочники, в состоянии средней тяжести начали поступать в военный госпиталь сразу после Пасхи.

У всех пострадавших были симптомы пищевого отравления. Обедали солдаты как в столовой воинской части, так и привезенными из дома продуктами. Врачи уверяют, что сейчас состояние всех больных удовлетворительное.

По факту небрежного отношения к военной службе военная прокуратура открыла уголовное производство. Что стало причиной отравления, должно стать известно на днях после лабораторных заключений.

"Ели все по-разному, часть большая, поступили только 57 человек. Часть была в нарядах на охране, в часть приезжали родители, там и торты, и колбасы были, все было. Найти одну причину практически не удалось", - прокомментировал ситуацию врач-инфекционист военного госпиталя Нацгвардии Михаил Венгрен.

Как сообщали Українські Новини, во Львове в ясельной группе детсада отравились 10 детей.

Также полиция начала расследовать острое отравление 7 детей в ТРЦ Бердянска.